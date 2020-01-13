Немецкий политолог Рар назвал Берлин проводником интересов России на Западе

Политолог из Германии Александр Рар прокомментировал заявление немецкой прессы о зарождении новой оси «Берлин — Москва» после встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам немецкого политолога, никакой оси нет. Этот термин, использованный немецкими журналистами, Рар считает провокационным, но, по его мнению, все движется к реальному сближению Германии и России.

«Меркель все еще остается союзницей США, — сказал Александр Рар во время прямого включения со студией программы «Время покажет» на Первом канале. — Правда, с Америкой Германия не советуется ни по каким вопросам. Есть одни трения, одни проблемы, одни конфликты. А с Путиным и [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом Меркель советуется. Потому что она прекрасно понимает, что ключ от решения всех насущных проблем, которые приходят в Европу с Ближнего Востока (миграционный кризис, терроризм и так далее), лежит не в Вашингтоне, а в Москве и Анкаре».

Именно поэтому так часто проходят встречи канцлера Германии с российским лидером, считает Рар.

«Да, я думаю лед тронулся, и Германия опять стала проводником российских интересов на Западе, как было несколько лет назад. Я на это смотрю оптимистически», — сказал политолог.

Он считает, что в ЕС сегодня есть три лидера, которые хотят, чтобы Европа простиралась «от Лиссабона до Владивостока».

«Это [президент Франции Эммануэль] Макрон. Он об этом четко заявляет. И Меркель — за. И Путин — не против. Единственная, кто этого не хочет, — Америка. Она хочет Европу от Ванкувера до Донбасса, то есть с Украиной, но без России. Но я считаю, что сейчас Европа должна себя защищать и совместно отвечать на вызовы. Потому что раньше на Ближний Восток мы смотрели, как с дивана кино. А сейчас все проблемы нас коснулись очень сильно», — заметил немецкий политолог.

Он добавил, что Меркель не хочет покидать свой пост на фоне очередной волны миграционного кризиса в Европе.