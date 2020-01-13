Политолог Корнилов призвал бороться с политцензурой Facebook через суд

Москва, 13 января. Политолог и публицист Владимир Корнилов призвал бороться правовыми инструментами с политической цензурой социальной сети Facebook. Он отметил, что решение Ирана опротестовать политцензуру соцсети в судебном порядке правильное.

По его мнению, действия Ирана из-за блокировки Facebook авторов постов в поддержку убитого иранского генерала Касема Сулеймани правильные, поскольку администрация соцсети уже не впервые блокирует аккаунты пользователей, чья позиция отличается от Вашингтона. В Facebook пытаются оправдать политическую цензуру введенными США санкциями, в соответствии с которыми администрация соцсети должна удалять все упоминания о человеке и организации, которые попали в черный список.

Руководство американской соцсети ранее замораживало страницы тех, кто публиковал фотографии с похорон экс-главы ДНР Александра Захарченко, кто не признавал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, а поддерживал законного лидера республики Николаса Мадуро, напомнил политолог.

«Позиция Facebook абсолютно провластна и перечеркивает любое понятие свободы слова, свободы политических дискуссий», – заявил Корнилов в беседе с «ПолитРоссией».

При этом представители Facebook быстро разбираются только с политическими материалами, которые неугодны вашингтонскому истеблишменту, в то время как записи террористов могут оставаться на платформе очень долгое время.

По мнению эксперта, с политической цензурой соцсети нужно бороться правовыми инструментами. Корнилов убежден, что если другие страны последуют примеру Ирана и будут бороться с нарушениями Facebook, то можно достигнуть положительных изменений в этом вопросе.

«Если Иран и другие страны начнут бороться с грубейшим нарушением американской корпорацией свободы слова и с политической цензурой, будут на постоянной основе инициировать судебные разбирательства, то рано или поздно это может привести к каким-то позитивным сдвигам. Вода камень точит», — сказал публицист.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в начале января после убийства Сулеймани под Багдадом. В ответ иранские силы нанесли удар по авиабазам США в Ираке.