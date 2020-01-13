Прибалтика стала плацдармом для вмешательства в дела РФ через «Медузу» и другие либеральные СМИ

Прибалтийские государства предоставили оппозиции плацдарм для критики в отношении России. В этом регионе базируется ряд ангажированных СМИ, а также общественных организаций, настроенных на радикализацию общественных настроений и переворот власти в РФ.

В Латвии в качестве юридического лица зарегистрирована организация Medusa Project, которой принадлежит оппозиционная «Медуза». Изданием управляет Галина Тимченко, которая, по информации телеканал Russia Today, в прошлом году получила латвийское гражданство.

Сама Тимченко информацию опровергла, о чем сообщили РИА Новости. RT опирается на данные с сайта Регистра предприятий Латвийской Республики. Однако размещение ее фамилии на сайте Регистра указывает на наличие у нее как минимум вида на жительство, так как по латвийскому законодательству средство массовой информации может зарегистрировать только юридическое или дееспособное физическое лицо Латвийской Республики.

С момента регистрации издания — 10 июня 2014 года — прошло более пяти лет, что при наличии ВНЖ позволяет Тимченко получить гражданство во второй половине 2019 года.

«Медуза»

Издание Тимченко постоянно публикует антироссийские материалы и делает это на иностранные деньги. Наличие в бюджете зарегистрированного в Латвии СМИ иностранных средств установил телеканал RT, который сообщил, что среди спонсоров «Медузы» числятся две западные организации, ранее являвшиеся партнерами Джорджа Сороса. Информацию журналисты нашли в финансовой отчетности Medusa Project SIA за 2017 год.

Тем не менее принадлежащая Тимченко «Медуза» — не единственное оппозиционное СМИ, которое зарегистрировано в Прибалтике, и чья деятельность направлена на критику российской власти.

Медиа «Проект»

Данное издание занимается публикацией расследований о российских чиновниках и тоже зарегистрировано в Латвии. «Проект» принадлежит бывшему главному редактору «Дождя» и РБК Роману Баданину. Журналист также отвечал за редакционную политику Forbes, но в итоге ушел с руководящих постов. RT отмечает, что уход сопровождался скандалами. Например, с «Дождя» Баданин ушел, находясь под следствием по делу об обвинении в клевете. По завершении карьеры в России журналист поступил в Стэнфордский университет, где получил стипендию Джона Найта. Премия полагается «расследователям», обучающимся в США, а потом возвращающимся в родную страну.

По информации источников ФАН, вернувшийся в Россию Баданин каждую неделю посещал американское посольство, где получал деньги на расследования «Проекта».

Фонды и представительство

Еще один пример — проект «Кода», где главным редактором является Алексей Ковалев. У медиа нет офисов в Прибалтике, однако причастность к этому региону оно все же имеет. «Кода» получает средства на существование от международного проекта Coda Story, который в свою очередь финансируется Европейским фондом за демократию (EED). Эта организация совместно с правительством Великобритании учредила Creative Content Support Fund, деятельность которого одобряют в Латвии. Именно по линии этого фонда Coda Story получает средства на «расследования» «Коды».

Также Латвия предоставила политическое убежище сбежавшему из РФ журналисту «Росбалта» Александру Швареву, когда против него выдвинули очередные обвинения о вымогательстве и клевете. Оппозиционное издание зарегистрировано в России, а в Латвии имеет собственное представительство, хотя не является крупным федеральным СМИ и тем более международным.

Удобный плацдарм

Прибалтика и близлежащие к ней страны стали подходящей площадкой для сборищ российских оппозиционеров, которые уже в течение нескольких лет не живут на собственной Родине, но знают, что для нее нужно. В странах региона олигарх Михаил Ходорковский на постоянной основе проводит форумы для либералов и оппозиционеров, куда также приезжают и журналисты.

Примечательно, что сотрудников СМИ на встречи пускают выборочно. Например, на прошедшей в марте 2019 года конференции принадлежащей Ходорковскому «Открытой России» (организация в РФ признана нежелательной) на четыре часа задержали журналистов «Известий». Аналогичная ситуация произошла в 2016 году, когда на форуме этой же организации в Вильнюсе во входе было отказано журналистам российских изданий, чья позиция отличается от «друзей» Ходорковского.

При этом «одобренные» олигархом зарубежные СМИ занимаются откровенным вмешательством в дела Российской Федерации, публикуя расследования, основанные не на фактах, а на фейковых материалах. В своем стремлении любым способом дискредитировать Россию иностранные либеральные СМИ забывают о проверке источников информации, на чем впоследствии и прокалываются.

Примечательно, что страны Прибалтики не скрывают своей неприязни в отношении российских СМИ и государства. Однако негатив связан только с определенными СМИ, которые, по мнению прибалтийских политиков, могут «неправильно» осветить ту или иную ситуацию. Другим же местные власти дают «зеленый свет» и позволяют регистрировать издания с откровенно антироссийской повесткой, а кому-то и вовсе предоставляют гражданство и защиту.