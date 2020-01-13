Корнилов рассказал, почему Польша не пригласила Путина на годовщину освобождения Освенцима

Бывший польский президент Лех Валенса раскритиковал своего преемника Анджея Дуду за то, что тот не пригласил президента России Владимира Путина на праздник, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим или, как его еще называют, Аушвиц. По его мнению, польский лидер должен был пригласить российского и объявить, что именно благодаря героизму Красной армии удалось освободить узников одного из самых страшных мест на планете. Однако современной Польше свойственна склонность к переписыванию исторических фактов. По словам директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова, в этой стране уже давно говорят не об освобождении ее советскими солдатами от нацистских оккупантов в 1944 году, а о смене тирании нацистов на «тиранию коммунистов».

«Если мы посмотрим комментарии, заявления, статьи польской стороны по этому поводу, то мы найдем лишь трактовки о смене одной оккупации на другую. На прошлой неделе польский Сейм принял резолюцию, в которой фактически уравнял (фюрера Германии Адольфа. — Прим. ФАН) Гитлера и (главу СССР Иосифа. — Прим. ФАН) Сталина, а вчера, 12 января, была 75-летняя годовщина Висло-Одерской операции, в ходе которой советские солдаты, жертвуя своими жизнями, освободили Польшу от фашистов. Так вот власти этой страны сделали вид, как будто такого юбилея вообще не существует», — рассказал Корнилов.

В этой связи нет ничего удивительного в том, что Анджей Дуда не приглашает Владимира Путина на годовщину освобождения самого страшного гитлеровского концлагеря — ведь это бы перечеркнуло усилия всей польской пропаганды, направленной на дискредитацию СССР.

«Ну а наш президент тем временем посетит более значимое с точки зрения статуса присутствующих гостей мероприятие, посвященное той же теме, но проходящее в Израиле, где смогут выступить представители стран, прямо причастных к освобождению Освенцима», — заявил политолог.

По его словам, поляки будут всеми силами дискредитировать мероприятие в Иерусалиме, на которое польский президент хоть и был приглашен, но ехать отказался, поскольку ему не дадут произнести там речь, как российскому лидеру Владимиру Путину.

«В противовес израильскому в Польше будут превозносить свое собственное событие, посвященное этой памятной дате. Ну и пусть: я считаю, что чем больше подобных мероприятий проходит в разных концах света, тем лучше», — уверен собеседник ФАН.

По словам Корнилова, было время, когда польские власти приглашали Владимира Путина на траурные мероприятия в Освенциме без всяких задних мыслей, просто исходя из наличия совместного исторического прошлого. В этой связи понятна критика Леха Валенсы и других политиков, считающих, что Варшаве надо не искать новых поводов для конфронтации с Россией и обмениваться всевозможными неприятными высказываниями, заявлениями и демаршами, а сосуществовать с ней мирно.