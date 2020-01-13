Президент Нигера назначил нового главу армии после двух крупных терактов

Ниамей, 13 января. Правительство Нигера решило заменить руководившего Вооруженными силами более двух лет Ахмеда Мохаммеда в связи с колоссальными потерями в битве с джихадистами.

Согласно оперативным данным, во время террористических атак в Нигере за последние месяцы погибло по меньшей мере 160 солдат. Число нападений террористов за последний год возросло в четыре раза, последствием чего стали гибели свыше 400 человек, сообщает некоммерческая исследовательская организации Armed Conflict Location & Event Data Project.

Минувшая в четверг, 9 января, операция по зачистке территорий от боевиков запрещенных в РФ группировок ИГ1 и «Аль-Каиды»1 завершилась неудачей. Военным не удалось обуздать экстремистов. В результате боевых действий погибло по меньшей мере 89 солдат. Ранее при нападении террористов на военную базу армия Нигера потеряла 71 военного.

В связи с этим власти страны поставили вопрос о способности ВС сдерживать распространение джихадистских групп на западной границе Мали и Буркина-Фасо. Члены правительства обсудили проблему на минувшем заседании в столице Нигера — Ниамей. Пост Мохаммеда указом президента страны Махамаду Иссуфу передали генерал-майору Салифу Моди, которому предстоит развернуть новое наступление против боевиков. Предыдущие кампании, невзирая на участие американских и французских военных сил, не увенчались успехом.

В северной части региона Сахель также зафиксированы многочисленные нападения боевиков на военные базы и мирное население. Как следствие, увеличился процент нарушения прав человека и приток сил в джихадистские группировки. Аналитики объясняют это страхом местных жителей перед расправой боевиков: гражданские вынужденно вступают в террористические организации. Общая ситуация в регионе усугубилась этническими войнами. Например, в Мали и Буркина-Фасо идут ожесточенные бои между фермерскими и скотоводческими общинами.

1 Организация запрещена на территории РФ.