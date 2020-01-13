Саррадж отказался от встречи с Хафтаром в Москве

Москва, 13 января. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался от встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве. Об этом сообщил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

«Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах», ― заявил аль-Мишри в комментарии телеканалу Libya Al Ahrar.

По словам аль-Мишри, переговоры в Москве проводят российская и турецкая стороны.

В понедельник в Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии. Участие во встрече принимают главы внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Командующий ЛНА Халифа Хафтар и глава ПНС Ливии Файез Саррадж также прибыли в Москву, но участие в переговорах не принимают.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что в ходе переговоров в Москве стороны конфликта в Ливии могут подписать соглашение о прекращении огня. Командующий ЛНА и глава ПНС Ливии ранее пришли к некоторому взаимопониманию после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. В рамках церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» главы России и Турции призвали конфликтующие стороны в Ливии к прекращению боевых действий начиная с полуночи на 12 января.