Определен список номинантов на «Оскар-2020»

Москва, 13 января. СМИ сообщили список номинантов на престижную кинопремию «Оскар».

За звание лучшего фильма поборются картины «Форд против Феррари», «Ирландец», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды... в Голливуде», «Паразиты».

В гонке за лучшую режиссуру будут участвовать Мартин Скорсезе, снявший картину «Ирландец», Тодд Филлипс с фильмом «Джокер», Сэм Мендес, отметившийся работой над лентой «1917», Квентин Тарантино с «Однажды... в Голливуде», а также Пон Джун-хо со своими «Паразитами».

Лучшими актерами могут быть признаны Хоакин Феникс («Джокер»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо ДиКаприо («Однажды... в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два папы»).

Среди актрис на получение премии будут претендовать Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон (Скандал») и Рене Зеллвегер («Джуди»).

Самым представленным в номинациях фильмом, стал «Джокер», картина поборется за премию в 11 категориях.

Напомним, 92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.

Ранее стало известно, что вручение премии вновь пройдет без ведущего. Об этом было объявлено во время исполнительной сессии Ассоциации телевизионных критиков, сообщает «360».