Иран намерен подать в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Тегеран, 13 января. Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил о намерении Тегерана подать в суд на президента США Дональда Трампа за убийство генерала Касема Сулеймани.

«Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене», — отметил Раиси, его слова цитирует агентство Fars.

Он подчеркнул, что соответствующий вопрос должен решать Совет по правам человека и Министерство внутренних дел Ирана. Председатель Верховного суда назвал убийство Сулеймани нарушением «всех возможных законов, потому что он был символом борьбы с терроризмом и поддержки угнетенных».

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате ракетной атаки со стороны США по зоне у аэропорта Багдада. Он командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Проведение операции одобрил лично глава Белого дома без согласования с Конгрессом США. Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск c территории государства.

Многие эксперты назвали убийство Сулеймани терактом, который совершили Соединенные Штаты, и призвали Вашингтон уйти с территории Ближнего Востока. Об этом, к примеру, заявил военный эксперт Андрей Кошкин, отметив, что США ведут бесчеловечную политику в регионе.