Навальный раскритиковал московскую главу «Медузы», сравнившую его с контрацептивом

Москва, 13 января. Татьяна Лысова, назначенная на пост главы московского отделения интернет-издания «Медуза», — не единственная, кто сейчас негативно относится к скандальному блогеру Алексею Навальному, заявил профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

В понедельник стало известно, что бывший главный редактор «Ведомостей» заняла пост первого заместителя главреда «Медузы» и возглавит московское бюро интернет-издания.

Навальный раскритиковал назначение Лысовой, обвинив ее во лжи и лицемерии. Впрочем, такая реакция ожидаема. В 2018 году журналистка на своей странице в Facebook сравнила основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК признан в России иноагентом) со средством контрацепции.

Конфликт Лысовой и Навального прокомментировал Матвейчев, который указал, что новый глава столичного отделения «Медузы» — далеко не единственный человек, кто плохо относится к псевдооппозиционеру.

«В этом смысле Лысова неоригинальна. Большое количество людей довольно справедливо считает Навального человеком-провокатором, который находится на [балансе] у [западных] спецслужб, которые активно затягивают молодежь, которую потом фотографируют, фиксируют… ее потом заносят в базы и картотеки, чтобы их иметь всегда под рукой», — сказал политолог в беседе с «Политикой сегодня».

Эксперт убежден, что конфликт между журналисткой и блогером не приведет к переделу власти у российских либералов. Дело в том, что деятельность Навального и Лысовой, как считает профессор, рассчитана на разную аудиторию. Если «Медуза» пытается обрабатывать вполне образованную интеллигенцию, то Навальный делает ставку на типичные «гопоту» и «школоту», считает Матвейчев.