Москва, 13 января. Пропагандисты беглого олигарха Михаила Ходорковского пытаются придать политический оттенок гибели российских журналистов в ЦАР. Об этом заявил журналист и радиоведущий Армен Гаспарян.

Ранее заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов заявил, что российские журналисты были убиты в ЦАР во время нападения с целью ограбления. По его словам, преступники расправились с Кириллом Радченко, Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым в Центральноафриканской Республике, чтобы завладеть их имуществом. Краснов отметил, что жители ЦАР и других африканских стран совершают разбойные нападения, жестоко расправляясь со своими жертвами.

Российские журналисты отправились в ЦАР в июле 2018 года по заказу так называемого Центра управления расследованиями (ЦУР), который принадлежит беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Через два дня после прибытия в ЦАР журналисты выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным лицом. Автомобиль с журналистами был остановлен вооруженными людьми, которые потребовали от россиян выйти из машины и отдать все имевшиеся вещи. После отказа преступники расстреляли российских журналистов.

В ходе разбирательства было установлено, что ЦУР Ходорковского отправил журналистов в одну из самых опасных стран Африки, игнорируя элементарные требования безопасности. Россияне прибыли в ЦАР по туристическим визам, не имея аккредитации и разрешения на съемку. При этом у журналистов не было охраны или личных средств защиты.

Позднее либеральные СМИ пытались придать политический оттенок убийству журналистов в ЦАР, чтобы защитить ЦУР Ходорковского, который отправил россиян на верную гибель.

Политолог Армен Гаспарян выразил уверенность, что гибель российских журналистов является следствием преступной халатности сотрудников ЦУР Ходорковского.

«Вопрос стоит не в том, почему журналистов убили, а как получилось, что люди оказались без охраны, почему менялся маршрут, почему не ставилось консульство в известность об их перемещениях. Вы не по Садовому кольцу, ребята, гуляете. Там несколько другие реалии жизни», — пояснил он.

Гаспарян отметил, что либеральные СМИ пытаются политизировать убийство российских журналистов в ЦАР, чтобы избавить Ходорковского от ответственности, а также представить олигарха в качестве либеральной жертвы, передает iReactor.

«Ходорковский ведет политическую деятельность, и ему все нужно оборачивать в ниву политики и конкретно политических преследований, чтобы показывать, мол, я либерал-оппозиционер, а меня объявляют вне закона и устраивают террор и репрессии, — добавил политолог.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое рассказывает, кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР. Корреспондентам ФАН удалось восстановить полную хронологию событий, предшествовавших гибели россиян в ЦАР, а также установить кому была выгодна гибель журналистов.