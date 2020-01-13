Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Риге издан международный журнал «Матроскин» для детей и их родителей на русском  

40
0 Оставить комментарий

В Риге состоялась презентация первого номера международного журнала для детей и их родителей «Матроскин».

Вопреки курсу властей Латвии на полную ликвидацию образования на русском языке и вытеснение его из всех сфер жизни, в Риге 11 января в центральной городской библиотеке состоялась презентация международного журнала «Матроскин» для детей и их родителей на великом и могучем. Первый номер посвящен памяти замечательного писателя, драматурга и сценариста Эдуарда Успенского — автора любимых в народе крокодила Гены и Чебурашки, дяди Федора с котом Матроскиным, Шариком и почтальоном Печкиным.

Об Эдуарде Николаевиче, который на протяжении многих лет арендовал летом жилье в рыбацком поселке Рагациемс на берегу Рижского залива, рассказывают его латвийские и московские друзья и коллеги. Кроме этого, в 34-страничном цветном журнале (формата альбома для рисования, как выходили «Веселые картинки» в 1956–1957 годах), опубликованы стихи и рассказы как латвийских, так и российских авторов из Калининграда, Нижнего Новгорода, Углича и Ярославля.

Дружеский шарж на Эдуарда Успенского с его героями для афиши к творческому вечеру писателя в Риге в 2003 году.

Корреспондент Федерального агентства новостей рассказывает о журнале, его издателе и неизвестных историях из жизни Эдуарда Успенского.

Как Матроскин в 2001 году стал членом Латвийского профсоюза мореходов торгового флота

Собрал журнал и издал рижский писатель, поэт и художник-иллюстратор Владимир Новиков, друживший с Успенским более четверти века. Бывший штурман, ходивший в море более 10 лет, побывавший в двух кораблекрушениях, в начале 1990-х издавал в Риге детский журнал «Гном», героем интервью для которого, а затем и автором стал Эдуард Николаевич.

Владимир Новиков и Эдуард Успенский с блинами в московской квартире-офисе Успенского (середина 1990-х).

Нынешний детский журнал носит имя кота Матроскина вовсе не случайно: ведь мало кто знает, что Матроскин с 2001 года является членом Латвийского профсоюза мореходов торгового флота (ЛПМТФ). А заявление («на всякий случай») за него написал сам Успенский, познакомившись, будучи в Риге, с Игорем Павловым — многолетним президентом ЛПМТФ. Эта история также присутствует в журнале, как и отсканированное рукописное заявление писателя «по поручению знаменитого морского кота».

Владимир Новиков на презентации журнала «Матроскин» в Рижской центральной городской библиотеке.

Вот и на обложке «Матроскина» (см. первый снимок) ничего случайного нет, рассказал Владимир Новиков — автор рисунка. Например, цветные осьминожки отсылают к стихотворению-сказке Эдуарда Успенского «Разноцветная семейка». По этой сказке в 1976 году был создан мультфильм «Осьминожки», входящий в золотую коллекцию советских мультипликационных фильмов. И вот эти осьминожки разных цветов присутствуют на страницах всего журнала, их рисовал уже другой латвийский художник Вадим Солнцев.

Стихи для детей из журнала.

«А на спасательной шлюпке, на корме, три птички — цесарята, их Эдуард Успенский вместе со своей женой Еленой выводили из яиц в инкубаторе, — рассказывает еще одну знаковую историю о детском писателе его друг. — А потом он их отвез бабулям в соседнее село Троицкое, узнав прежде, что там бесчинствует колорадский жук. И так он спасал бабуль и их картофель, потому что цесарки — лучшее средство для этого».

Стихи для детей и взрослых корреспондента Федерального агентства новостей.

Стихи для детей и взрослых корреспондента Федерального агентства новостей.

Почему попугай Стас финского писателя жил в доме Успенского

Собака на обложке журнала, которая бежит по палубе с мячиком в зубах, — тоже не просто собачка, а ягдтерьер по кличке Пиявка — любимец Эдуарда Николаевича. Попугая на носу судна зовут Стас. С ним тоже связана целая история.

«Несмотря на то, что птица не принадлежала Успенскому, она прожила у него около 40 лет, — продолжает рассказ Владимир. — Дело в том, что, когда Успенский перевел книгу финского писателя Ханну Мякиля «Дедушка Ау» (по-фински название повести-сказки звучит как «Господин Ау», в литературном пересказе Успенского издана в СССР в 1980 году. — Прим. ФАН), Ханну выплатили большой гонорар. Успенский предложил купить ему что-нибудь хорошее и, в конце концов, купил финну этого попугая породы жако, которые лучше всего могут воспроизводить человеческую речь. Мякиля сказал, что у них не держат животных в неволе, но, видя огорчившегося коллегу, решил не отказываться от «своего» попугая — лишь с условием, что жить он будет у Успенского. И, когда писатель приезжал к Эдуарду Николаевичу в гости, то всегда здоровался со Стасиком и говорил, что «папа приехал». И кричал в шутку: «Свободу узникам Успенского!». Потому что у Эдуарда Николаевича всегда жили рыбки, собаки, были скворец, сова, галка и ворона с вороном…»

Невыдуманные истории — рассказ школьницы. 

Дельфины, сопровождающие на обложке корабль «Матроскин», также из еще одной сказки Успенского — «Подводные береты». И флаги на корабле тоже висят не просто так. То, что они обозначают название корабля, можно узнать на предпоследней странице журнала, где опубликована морская азбука, означающая буквы, и самые важные сигналы в мореходстве.

На страницах «Матроскина» своими воспоминаниями об Успенском поделился знаменитый художник Виктор Чижиков — самый первый иллюстратор многих сказок Эдуарда Николаевича, автор олимпийского Миши. А петербургский детский писатель, режиссер и драматург Михаил Мокиенко рассказал, как они вместе с Успенским встречали однажды Новый год и ставили новогодние спектакли.

«Как-то мы выступали в детской больнице, и после концерта ко мне подходит мальчик — рука в гипсе, голова забинтована, — вспоминает Мокиенко. — «Какое счастье, что я попал в больницу», — говорит он. Я очень удивился: почему? Мальчик улыбнулся и ответил: «Потому что я видел живого Успенского!» 

А старинный друг писателя — народный артист России и режиссер московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук, друживший с Успенским с первых его шагов в литературе и до последних — в августе 1918 года, рассказал о главном правиле Эдуарда Николаевича и его однокашников по Московскому авиационному институту (МАИ): «Не изобрел — не пиши!» Это относится ко многим скрытым плагиаторам, чуть изменяющим оригинальный текст и затем выдающим его за свой.

Задняя обложка «Матроскина» тоже весьма актуальна: в грядущий год Крысы (по Восточному календарю) на ней размещены советы от местного Крыся Журкина.

Эдуард Николаевич любил в свои сказочные сюжеты помещать своих друзей и близких — порой с их реальными именами и фамилиями, чертами характера и особенностями внешности. Так, не секрет, что в образе старухи Шапокляк писатель вывел свою первую жену Римму, с которой учился еще в МАИ.

Вот и Владимира Новикова, которому в свое время помог поверить в свои силы, написал вступление к сборнику стихов «Морской поросенок» и рекомендацию для вступления в Союз писателей России, вывел в книжке «Жаб Жабыч Сковородкин». Этот «толстый мальчик Вова Новиков», по описанию Успенского, «несмотря на свою толстоту, был достаточно разумен» и в трудный момент помог Жаб Жабычу. Об этом и о совместных выступлениях в рижских школах Эдуарда Успенского и Владимира Новикова также рассказывается в журнале.

А этот шарж Владимира Новикова стал основой для афиши выставки «Эдуард Успенский: наше детство», которая проходит в Москве в музее истории российской литературы имени В.И.Даля с 24 декабря 2019 по 31 марта 2020 года.

Новости партнеров

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров