Соловьев заявил, что Ходорковский должен ответить за убийство журналистов в ЦАР

Москва, 13 января. Беглый олигарх Михаил Ходорковский должен ответить за гибель российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Так считает телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист заявил, что следствию необходим грамотный подход, чтобы привлечь Ходорковского к ответственности, сообщает New Inform.

«У меня всегда вопросы звучали к нашим силовым структурам, которые умудрялись не оформить грамотно запросы на его выдачу. Но, как я понимаю, что те люди, которые занимались этими вопросами, дела уже не ведут», — пояснил Соловьев.

Он также напомнил о сомнительной деятельности олигарха в 1990-е годы.

«Все, кто жил в 90-е, помнят, сколько людей погибло благодаря или в интересах Ходорковского», — уверен телеведущий.

По его словам, Ходорковский сознательно контактировал с погибшими журналистами не напрямую, а через так называемый «Центр управления расследованиями» (ЦУР).

«В качестве «прокладки» выступила созданная им компания, где некий притворяющийся журналистом гражданин, все и осуществлял, был целый проект. При этом, как бывает часто с Ходорковским, люди, которые с ним много лет работают, хорошо это знают», — отметил Соловьев.

Телеведущий уверен, что Ходорковский является главным виновником гибели журналистов.

«Прямая или косвенная его ответственность очевидна, как его, так и его сотрудников. Странно, как эти опытные, серьезные люди с большим пониманием всего, не могли не задать кучу вопросов. <…> Почему эта организация Ходорковского не озаботилась тем, что не проверила, кто встречает на земле», — размышляет Соловьев.

Он также добавил, что беглый олигарх заинтересован только в создании скандалов, а жизнь журналистов ему безразлична.

«Чем опаснее миссия, тем серьезнее все должно быть подготовлено. <…> Конечно, безнравственные, подлые вопли, которые они поднимают — просто омерзительны», — заключил Соловьев.

Накануне Следственный комитет (СК) России установил, что журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, погибшие в ЦАР летом 2018 года, были убиты местными бандитами ради ограбления.