Спецслужбы Украины планировали теракт на Крымском мосту

Москва, 13 января. Служба безопасности Украины (СБУ) планировала устроить теракт на Крымском мосту и сорвать проезд президента РФ Владимира Путина по переправе, сообщил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

По словам Затулина, теракт должен был произойти за неделю до проезда российского лидера по Крымскому мосту. Провокацию затевали радикалы, сотрудничавшие с СБУ.

«Люди, которые находятся на связи с вашими (украинскими — Прим. ред.) спецслужбами, пытаются через Перекоп провести взрывчатку. Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал», — заявил Затулин в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Депутат добавил, что в прошлом году в Крыму были задержаны 79 человек, которые работали под контролем СБУ и планировали совершить теракты. Он подчеркнул, что речь не идет о крымских татарах. Депутат отметил, что озвучивает эту информацию в эфире впервые.

«Этим занимаются спецслужбы вашей страны. Есть у вас президент, который может с них спросить, что они делают?» — возмутился Затулин.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Переправа является самой длинной в России, ее протяженность составляет 19 километров. Работа по строительству объекта была завершена со значительным опережением графика.

Торжественная церемония запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялась 23 декабря. В ней принял участие президент РФ, который проехал по переправе через Керченский пролив в кабине машиниста поезда, а также пообщался с рабочими-мостовиками. Затем первый поезд сообщения «Петербург — Севастополь» пересек пролив.