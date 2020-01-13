Глава ПНС Ливии Файез Саррадж приобрел недвижимость в Лондоне

Лондон, 13 января. Регулярные поездки главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа в Лондон дают свои плоды — глава ПНС приобрел недвижимость в столице Великобритании, пока народ Ливии вынужден терпеть голод и лишения военного времени.

Как сообщает пользователь Twitter, новый дом Файез Саррадж купил в одном из самых престижных жилых районов Лондона «Найтсбридж» — недвижимость оценивается более чем в 10 миллионов фунтов стерлингов, эквивалентным примерно 53 миллионам ливийских динаров.

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ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺑﻴﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍ ف احدى ﺃﺭﻗﻰ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ف ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻨﺪﻥ ف ﺣﻲ ﻧﺎﻳﺘﺴﺒﺮﻳﺪﺝ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ pic.twitter.com/yVi8QuKVfu — Khalid (@benniran) January 13, 2020

В настоящее время известно, что семья главы ПНС Ливии проживает там уже на протяжении пяти месяцев.

Один из недавних визитов Сарраджа в Лондон состоялся в начале декабря 2019 года, когда в Триполи назревал политический переворот. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о звуках стрельбы перед зданием штаб-квартиры ПНС в Триполи — Файез Саррадж и чиновники не имели возможности покинуть штаб-квартиру правительства, так как ее окружили вооруженные группировки из Мисураты.

По данным в социальной сети Facebook, сразу после случившегося Саррадж уехал в Лондон под предлогом того, чтобы провести в столице Великобритании недельный отпуск.