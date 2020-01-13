محللون: موسكو أصبحت مركز المفاوضات لحل النزاع في ليبيا

من المحتمل أن تنتهي محادثات رئيس الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مع زعيم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، التي تجري اليوم في 13 يناير/ كانون الثاني في العاصمة الروسية موسكو ، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، كما ذكرت المنظمة العامة الدولية المتخصصة في النزاعات المسلحة والأزمات "ساوث فرونت".

وكانت الأطراف الأطراف المتحاربة في النزاع الليبي قد وافقت على الدخول في حوار لإنهاء سفك الدماء بفضل مبادرة الدبلوماسيين الروس الذين عرضوا المساعدة الروسية كوسيط بين حكومة الوفاق الوطني الليبي ومجلس النواب الليبي في هذه المفاوضات،و بالإضافة إلى ممثلي روسيا، يشارك كبار المسؤولين الأتراك أيضا.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في ليبيا ليلة 12 يناير/كانون الثاني، لا يزال الوضع في الدولة الواقعة شمال إفريقيا متوترا للغاية وغير مستقر، ولا يزال هناك خطر التصعيد على خط المواجهة، وبالإضافة إلى حفتر وسراج ، وصل رئيس وزارة الدفاع التركية، خلوصي أكار، ووزير الخارجية التركي وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى العاصمة الروسية. من روسيا ، حيث سيتم مناقشة الوضع الحالي في ليبيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وفقا لمحللو "ساوث فرونت"، إذا تمكن رؤساء الأطراف المتصارعة في النزاع الليبي من إيجاد حل وسط والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فقد تنتهي الفوضى أخيرا في ليبيا ويتلاشى التهديد الإرهابي، ومع ذلك، في الوقت الحالي من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، خاصة بالنظر إلى أن الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد هي مجلس النواب في طبرق، وأن نظام الاحتلال الذي استولى على طرابلس قد ينتهك الاتفاقية .

وفقدت حكومة الوفاق شرعيتها في بداية عام 2018.

ويذكر أنه خلال اجتماع ثنائي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم مناقشة التسوية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. بعد الاجتماع ، دعا قادة روسيا وتركيا أطراف النزاع إلى الهدنة. حيث بدأ سريان وقف إطلاق النار في ليبيا منذ منتصف ليل 12 يناير/كانون الثاني.

واقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت سابق عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في نهاية هذا الشهر، وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه المبادرة، مؤكدا على ضرورة حضور ممثلي الدول المهتمة حقا بإنهاء سفك الدماء في شمال إفريقيا هذه القمة.