Западные лидеры, дипломаты и СМИ в один голос твердят, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это вынужденная мера, которая несет сугубо оборонительный характер. Хотя на самом деле расправа над Сулеймани преследует исключительно политические цели — не допустить мира на Ближнем Востоке. Это еще один аргумент в пользу призывы «Янки, гоу хоум». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Безрассудство США

По версии государственного секретаря США Майка Помпео и президента Дональда Трампа, цель бессудной расправы над Сулеймани — предотвращение терактов против дипломатических и военных ведомств США на Ближнем Востоке. Правящая политическая элита желает, чтобы все мировое сообщество поверило в то, что Сулеймани — это жестокий убийца и террорист №1, более коварный и могущественный, чем Усама бен Ладен.

«Мы приняли меры прошлой ночью, чтобы остановить войну, — подчеркнул Трамп в своем обращении к нации по поводу уничтожения официального лица иностранной державы. — Мы не предпринимали никаких действий, чтобы начать войну».

Однако обнародованные факты и заявления представляют ситуацию вокруг убийства Сулеймани совершенно в ином свете. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди сообщил, что генерал Сулеймани прибыл в Ирак вовсе не для того, чтобы организовывать атаки против американских солдат или работников посольств, а для представительства Ирана в мирных переговорах с Саудовской Аравией при посредничестве Ирака.

Целью этих переговоров являлось прекращение затяжного военного конфликта в Йемене. Там с одной стороны участвуют саудовские наемники и даже официально задействованы вооруженные силы Саудовской Аравии, с другой — хуситские повстанцы, поддерживаемые Ираном. Как Дональд Трамп, так и его подчиненные, отлично знали, что цель визита генерала исключительно мирная.

По словам премьер-министра Ирака, Трамп лично поблагодарил его за попытки обеспечить мир на Аравийском полуострове. Однако при этом уже отдал приказ о нанесении авиаудара по иранской делегации во главе с Сулеймани. Убийство иранского генерала еще долго будет изучаться военными экспертами, политологами и историками, но уже сейчас ясно, что правительство США уничтожило вовсе не угрозу человечеству или США. Вашингтон убил военного деятеля, который мог принести прочный и долгосрочный мир на Ближний Восток.

Генерал Сулеймани много лет боролся с терроризмом на территории Сирии и Ирака не для того, чтобы вновь поджигать фитиль от ближневосточной пороховой бочки. Наоборот, он хотел остановить насилие раз и навсегда. Единственная страна, которой выгоден кровавый хаос в ближневосточном регионе, это Соединенные Штаты. Именно американские политики делают все возможное и невозможное, чтобы мир в этом истерзанном конфликтами регионе никогда не наступил.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в ответ на защитную реакцию Ирана на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США» Иран сбил самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737». «Военные были на высочайшем уровне готовности» из-за обострения отношений с США, отмечают в Тегеране.

Подготовка к войне

Американскую политическую риторику и американские действия против Ирана в последние несколько лет можно напрямую расценивать как прямые провокации к началу вооруженного конфликта. Все угрозы бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и государственного секретаря Майка Помпео, регулярные полеты БПЛА над иранской территорией, расширение группировки ВМФ США в регионе и жесточайшие экономические санкции — это не что иное, как попытки спровоцировать Иран на агрессивные действия против США.

Вполне вероятно, что радикальное решение Соединенных Штатов — уничтожить генерала Сулеймани — вызвано провалом предыдущих попыток развязать ирано-американскую войну. В пользу этой версии также говорит тот факт, что каждая американская военная авантюра (от испано-американской войны до иракской) начиналась с провокации. Однако Иран и на этот раз не поддался на американское военное подстрекательство.

Жестокая расправа над генералом Сулеймани напомнила сценарий некоторых других американских операций по ликвидации военных лидеров, которые пытались остановить долгоиграющие вооруженные конфликты. Буквально за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Афганистане террористы «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) убили влиятельного афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда по прозвищу Панджшерский лев.

Существует версия, что именно убийство Масуда, который успешно объединял враждующие племена Афганистана, развязало новый виток гражданской войны и создало удобный предлог для военного вторжения США. Есть множество оснований полагать, что именно американские спецслужбы спланировали и организовали это убийство.

Позже, в мае 2016 года, американский беспилотник по приказу Барака Обамы уничтожил Ахтара Мансура, одного из лидеров движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Именно Мансур выступал за мирные переговоры между афганским правительством и талибами, что серьезно подрывало позиции США в регионе. После убийства Мансура бои и теракты в Афганистане продолжились с новой силой.

1 Организация запрещена на территории РФ.