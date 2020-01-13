Эрдоган подтвердил свое участие в саммите по Ливии в Берлине с Путиным и Конте

Анкара, 13 января. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в саммите по Ливии в Берлине с лидером России Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом пишет Reuters.

На пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с Конте Эрдоган выразил надежду на то, что в самое ближайшее время будет подписано соглашение о прекращении огня.

«Мы считаем важными усилия Италии [в этом процессе]. Мы стараемся, чтобы режим прекращения огня в Ливии был постоянным», — сказал турецкий лидер, объявив, что примет участие в саммите по Ливии в Берлине 19 января.

Ранее стало известно, что Германия намерена провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии. Планируется, что она состоится 19 января в Берлине. Президент России Владимир Путин поддержал соответствующую идею. На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая состоялась 11 января, он подчеркнул, что мероприятие должно быть эффективным в вопросах разрешения кризиса в Ливии.

Российско-турецкие переговоры по Ливии начались в понедельник в Москве. В них, как предполагается, примут участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники сообщил, что стороны конфликта в Ливии могут подписать соглашение о прекращении огня.

Впервые с 2014 года, когда армия под командованием фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара начала антитеррористическую операцию против боевиков в Триполи, в Ливии начало действовать перемирие, которое вступило в силу 12 января. Его удалось заключить благодаря посреднической роли России. Президент РФ Владимир Путин взял инициативу в свои руки, и после его встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом было сделано совместное заявление о готовности двух стран содействовать мирному урегулированию процесса в Ливии.