Пучков объяснил, чем чревата декоммунизация в бывших советских республиках

Писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков («Гоблин») заявил, что главная цель декоммунизации в бывших советских республиках — постановка России под внешнее управление.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа наградил 11 жителей Украины за участие в «обороне Вильнюса от советских войск». Церемония награждения была приурочена ко Дню защитников свободы и состоялась в президентском дворце литовской столицы. Во время торжества лидер прибалтийской республики вручил гражданам Украины медали «Памяти 13 января», которыми награждаются литовцы и иностранцы, в январе-сентябре 1991 года «защищавшие свободу и независимость Литвы».

«Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике», — заявил Науседа.

Одним из награжденных оказался директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, который в 1991 году был лидером добровольческого отряда студентов в Литве, а в 1995 году принимал участие в боевых действиях в Чечне против федеральных сил России. В 2014 году Дикий исполнял обязанности командира роты националистического батальона «Айдар» в Донбассе.

Известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков («Гоблин») в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что награждение украинцев за убийство советских граждан не что — иное как «результат борьбы с коммунизмом».

«Тут нужно понимать: все, кто борется с коммунизмом, рано или поздно осознают, что главный борец с коммунизмом и лучший их друг — это Адольф Гитлер. Ну как не почтить такого «замечательного» борца с коммунизмом? Этим заняты все наши бывшие республики, что к западу от нас расположены — Украина, Прибалтика, да и у нас таких навалом, что характерно», — говорит писатель.

Собеседник ФАН также подчеркивает, что с каждым днем последователей антикоммунистической риторики становится все больше. Причем такие люди совершают серьезные потуги, чтобы приравнять этот общественный и экономический строй к нацизму.

«И в рамках этих действий нам сообщают, что вина советской России в развязывании Второй мировой войны якобы равна вине нацистской Германии, то есть агрессор и жертва — это оказывается одно и то же с их точки зрения, но цель несколько другая. Если будет доказана «преступная» сущность коммунистического режима, то есть нам уже в родной-то стране объясняют, что товарищ Сталин (профессиональный революционер, советский политический, государственный и военный деятель Иосиф Сталин — Прим. ФАН) это преступник и людоед. Как только это будет доказано юридически, а к этому прикладываются невероятные усилия, в том числе во всех этих Прибалтиках. Как только это будет обосновано юридически, то окажется, что результаты Второй мировой войны достигнуты преступным государством и соответственно преступным путем», — продолжает Пучков.

Другими словами, Российская Федерация как правопреемница Советского Союза, равно как и все ее жители, будут признаны преступными, после чего последует пересмотр территориальной целостности России. А дальше мировая общественность внезапно заявит, что Курильские острова, Калининград, Выборг достались России в результате преступных действий СССР и их необходимо будет вернуть.

«Ну а дальше выяснится, что от действий «преступной коммунистической власти» пострадали миллионы людей. Обратите внимание — это же НКВД убивал всяких бандеровцев, басмачей, лесных братьев. Они боролись с «преступным коммунизмом», в России ведь тоже говорят, что Сталин был преступником. А дальше всем этим жертвам надо будет платить компенсации, поскольку на Западе самое главное — деньги и речь все время идет про них. Мы закричим что у нас денег нет, а нам ответят: «ничего страшного, нам не надо денег, вот у вас ресурсы есть, мы их возьмем под внешнее управление и будем выплачивать компенсации, раз вы сами не можете. А вы будете платить и каяться, платить и каяться». У нас этим все занимаются, начиная от православной церкви, заканчивая либеральными дегенератами. Вот такой нужен результат, такова конечная цель», — говорит Дмитрий Пучков.

Соответственно повальная декоммунизация в бывших советских республиках чревата большими последствиями для Российской Федерации и, если российские власти ничего не предпримут, все может закончиться очень плачевно.

«Если определенные люди в Москве хотят пересмотра территориальной целостности Российской Федерации и лишиться всех ресурсов, то наверно надо все это дело поддерживать, разоблачать товарища Сталина, кричать о преступлениях коммунизма и прочее, вместо того, чтобы заниматься нормальной научной работой. Кстати, здравые проблески уже есть, как например, недавно опубликовали Пакт Молотова-Риббентропа, чтобы общественность могла ознакомиться, что это такое. Такое чувство, что цистерна дерьма взорвалась и всех обдало. Такой вой стоял на всю землю русскую. Вот это полезно, давайте пустим туда науку, пусть она нам расскажет, кто преступный, а кто наоборот», — заключил писатель.

Напомним, 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики, которая сохранила границы Литовской ССР. С 11 по 13 января 1991 года в Вильнюсе произошли столкновения между советскими войсками и сторонниками суверенной Литвы. В августе 1991 года ее независимость была признана Россией, в декабре того же года Советский Союз официально был ликвидирован. Все советские республики вышли из его состава в тех границах, которые существовали на тот момент.