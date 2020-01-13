Алжир назвал Ливию главным вектором внешней политики страны на фоне переговоров ЛНА и ПНС

Власти Алжира на фоне проходящих в Москве переговоров по урегулированию ливийского конфликта, в которых принимают участие генерал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и главарь оккупационного «правительства» Триполи Файез Саррадж, сделали заявление о том, что Ливия снова является приоритетным направлением внешней политики североафриканской страны.

Стоит отметить, что в сегодняшней встрече в Москве также принимают участие официальные представители Российской Федерации и Турции, поскольку лидеры именно этих двух государств призвали конфликтующие стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В то же время Алжир долгое время не проявлял никакой активности касательно ситуации в соседней Ливии, так как в стране наблюдался продолжительный политический кризис, приведший к отставке бывшего президента Абдельазиза Бутефлики.

В декабре минувшего года в Алжире прошли президентские выборы, на которых победу одержал Абдельмаджид Теббун, после чего произошли определенные изменения во внешней политике этой страны. Еще в первые годы ливийского конфликта алжирские власти пытались выступать в качестве посредника между враждующими сторонами в Ливии, очевидно, эти планы вновь рассматриваются правительством нового главы Алжира.

Неожиданное заявление Абдельмаджида Тебунна о том, что Ливия является приоритетом внешней политики Алжира, привлекло внимание международного сообщества. В текущей ситуации любое иностранное вмешательство в и так слишком сложные отношения между Хафтаром и Сарраджем, которые едва смогли решиться на переговоры и введение режима прекращения огня, может лишь обострить ситуацию. Ряд СМИ уже активно обсуждает намерения алжирских властей, называя слова Теббуна «поворотными в политике Алжира».

Неоднозначными выглядят и прогнозы алжирских аналитиков, которые заверяют, что их страна отныне будет проводить более активную политику касательно Ливии, и уже не будет выступать в роли стороннего наблюдателя. Не стоит забывать заявление главы Алжира о том, что он якобы не позволит Халифе Хафтару взять под контроль ливийскую столицу — Триполи. Примечательно, что на текущий момент именно правительство в Тобруке является единственным законным государственным органом в стране, а так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии утратило легитимность в соответствии со Схиратскими соглашениями.

Напомним, сегодня, 13 января, в российской столице проходят переговоры между командующим (ЛНА) Халифой Хафтаром и председателем триполитанского оккупационного режима Файезом Сарраджем. Эта встреча, направленная на скорейшее мирное урегулирование кризиса в Ливии и прекращение кровопролития, стала возможна благодаря российской дипломатии, представшей в качестве посредника между сторонами конфликта.

Ранее аналитики международной общественной организации SouthFront подчеркнули огромную роль России в вопросе урегулирования продолжительного военного конфликта в Ливии.