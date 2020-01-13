Рустам Солнцев объяснил появление фейка о драке Кадышевой и Бабкиной

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, откуда взял историю про драку певиц Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой и для чего на самом деле опубликовал ее на своей странице в Instagram.

«Какие у Нади Кадышевой забавные мемуары, — написал в своем Instagram Рустам Солнцев и привел цитату якобы из книги певицы «Рок-н-ролл – это я!», в которой описывается, как Кадышева и Бабкина устроили потасовку во время съемок программы «новогодний огонек».

Пресс-служба театра «Русская песня», возглавляемого Надеждой Бабкиной, поспешила назвать эту информацию фейком и подчеркнула, что «певицы Надежда Бабкина и Надежда Кадышева не могут позволить резких выражений в адрес друг друга», пишет РИА Новости.

А пресс-служба театра «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой добавила, что книги, цитату из которой опубликовал в соцсети бывший участник «Дома-2», не существует вовсе.

«Я взял эту историю из своей ленты в Facebook, подумал, что это никакая не новость. Я всегда развлекаю своих подписчиков всякой информацией. И поэтому скинул эту историю менеджеру, который ведет мой Instagram, чтобы он ее опубликовал», — признал Рустам Солнцев Федеральному агентству новостей.

Он выразил надежду, что не обидел «находящихся в тревожном возрасте» певиц своим сообщением.

«Думаю, это должно было их развеселить. К тому же, о вражде Кадышевой и Бабкиной давно говорят, и не я это все начал обсуждать», — отметил шоумен.

При этом он считает, что довольно удачно напомнил публике об этих исполнительницах. Причем — бесплатно и непреднамеренно.

«Такие хайповые истории не случаются специально. Они бывают случайно», — объяснил Солнцев.

По его словам, для него самого интерес прессы к этой истории стал неожиданным.