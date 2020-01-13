Пьяный боец ВСУ сжег ракетой блиндаж в Донбассе

Луганск, 13 января. Трое украинских военнослужащих пострадали при пожаре в блиндаже, возникшем из-за пуска сигнальной ракеты, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По словам луганского офицера, бойцы ВСУ устроили пьянку на позиции 93-й бригады в районе населенного пункта Кряковка в воскресенье. Один из украинских военнослужащих запустил сигнальную ракету в блиндаже, и из-за этого начался пожар.

«В результате возгорания фортификационное сооружение полностью сгорело, трое военнослужащих получили сильные ожоги», — сказал Филипоненко.

В прессу неоднократно просачивалась информация о пьянках и дебошах украинских военнослужащих в Донбассе. В конце прошлого года Филипоненко рассказал, что пьяные командир и ефрейтор одной из бригад ВСУ избили своего подчиненного, который пытался разоблачить крупные хищения топлива в их отделении. Пострадавшего от рук украинского военного руководства доставили в больницу с переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным, жертвами внутриукраинского конфликта стали 13 тысяч человек.