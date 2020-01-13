Путин поручил определить источники финансирования «Балтийской долины»

Москва, 13 января. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства в Калининградской области инновационного технологического центра «Балтийская долина». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В соответствии с поручением главы государства, федеральные и региональные власти должны будут определить источники финансирования строительства и функционирования центра.

«Представить предложения, касающиеся создания в Калининградской области инновационного научно-технологического центра «Балтийская Долина — Хьюмантек», — говорится в поручении.

Также глава государства поручил федеральному и региональному правительствам увеличить финансирование экскурсионно-образовательных поездок детей и молодежи из Калининградской области в другие регионы России.

Ответственными лицами по реализации поручения являются премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. До 1 июня они должны будут доложить о выполнении поручения.

В октябре 2019 года президент РФ встретился с жителями Калининградской области. На встрече была озвучена информация, что половина молодых специалистов покидает регион. Создание центра «Балтийская долина» позволит решить эту проблему. Путин поддержал строительство комплекса.