Сирийская армия почтила память Сулеймани в Дамаске

Дамаск, 13 января. Сирийская армия почтила память убитого неделю назад иранского генерала Касема Сулеймани и его коллег-бойцов сопротивления из Ирана и Ирака, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). Поминальная церемония прошла в национальной библиотеке имени Хафеза Асада в Дамаске.

Произнося речь на церемонии, заместитель главы Министерства обороны Сирии генерал Махмуд Абдель-Вахаб Шава заявил, что Сирия продолжит борьбу с терроризмом и оккупацией.

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр ад-Дин Хассун также осудил убийство иранского высокопоставленного военного. Он назвал генерала Сулеймани героем, который не будет забыт. Хассун подчеркнул, что сирийская сторона продолжит поддерживать Иран.

Собравшимся был показан документальный фильм о жизни Сулеймани, а сирийский генерал Аркан Ваэлем Исса прочел стихотворение в память об иранском военном деятеле.

В мемориальной церемонии приняли участие сирийские министры, представитель канцелярии верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, ряд офицеров армии Сирии и представители российской стороны.

В ночь на 3 января 2020 года США в районе международного аэропорта Багдада провели операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на посольство Соединенных Штатов в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В ответ на это Иран 8 января выпустил ракеты по базам американцев в Ираке. По данным Вашингтона, в результате атаки ни один гражданин США не пострадал.