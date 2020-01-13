Семье Заворотнюк выписали новые штрафы

Москва, 13 января. Семью Анастасии Заворотнюк обязали выплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения на 22 тысячи рублей.

Зарегистрированный на мать актрисы Валентину Заворотнюк Mercedes то и дело попадается на нарушении ПДД. Ранее 76-летняя владелица автомобиля накопила неоплаченные штрафы за несколько месяцев, за это ей грозило до 15 суток ареста, семья актрисы штрафы погасила.

Однако с 4 ноября водитель Mercedes успел более двух десятков раз нарушить ПДД, за что получил штрафы на 22 тысячи рублей.

«Суммы разные: от 500 рублей за превышение скорости до 40 км/ч до 3000 рублей за движение по полосе общественного транспорта», ― сообщил источник kp.ru.

По словам источника, Mercedes Заворотнюк попадался на нарушениях по несколько раз за день. Последний раз камеры зафиксировали нарушение скоростного режима на Бережковской набережной в Москве 9 января.

Знакомые семьи Заворотнюк сообщили, что Валентина Борисовна машину не водит. Вероятно, что автомобилем пользуется супруг актрисы Петр Чернышев или ее дочь Анна Заворотнюк.

Накануне появилась информация о том, что Заворотнюк выписали из больницы. Сообщалось, что Новый год актриса встречала в больничных стенах, но несколько дней назад ее отпустили домой. PR-директор звезды сериала «Моя прекрасная няня» Марина Потапова отказалась комментировать сообщения о выписке актрисы из больницы домой.

Напомним, первые сообщения о болезни Заворотнюк появились в августе 2019 года. СМИ сообщили, что у нее рак мозга. Семья долгое время не давала никаких комментариев, что породило массу разных сплетен в Сети. Страшный диагноз близкие не подтвердили до сих пор.