Москва, 13 января. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди ситуацию в Ливии и в Персидском заливе.

По сообщению пресс-службы Кремля, разговор состоялся по инициативе индийской стороны. Лидеры стран обменялись мнениями по международным проблемам, в том числе по ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке.

«При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня обозначен принципиальный настрой на дальнейшее развитие российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, лидеры договорились о нескольких встречах в течение 2020 года.

«Подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Владимир Путин убедил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить оказание помощи оказание помощи так называемому Правительству национального согласия Ливии. До этого Анкара осуществляла переброску в североафриканскую страну боевиков из Ливии.

По результатам встречи, президенты выступили с предложением прекратить ведение боевых действий. С полуночи 12 января на территории Ливии действует режим прекращения огня. Важный шаг для урегулирования конфликта стал возможен благодаря международному авторитету Путина.