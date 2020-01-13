Украинец Бузаров, избежавший трагедии с «Боингом», объяснил, что делал в Иране 9 января

На Украине продолжают обсуждать недавнюю трагедию с самолетом компании МАУ, который был по ошибке сбит иранскими средствами ПВО. Свои комментарии по этому поводу дал украинский политолог Андрей Бузаров — один из двух украинских пассажиров, которые приобрели билеты на рейс из Тегерана в Киев, но так и не попали на борт и остались в живых, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Бузарова, пассажиры и экипаж сбитого «Боинга-737» стали «сопутствующими жертвами» в развивающемся американо-иранском конфликте.

«Такие трагические инциденты периодически случаются в мировой истории, и от них, к сожалению, никто не застрахован», — сообщил он.

По поводу своего отсутствия на борту разбившегося «Боинга-737» политолог заявил, что «это была обычная, бытовая ситуация».

«Я взял билет на этот рейс, а потом сдал его, поскольку счел более поздний рейс более удобным», — пояснил он.

Политолог призвал не искать в этом какие-то конспирологические версии.

«Изначально планировал вылететь 8 января, поскольку международная конференция, участником которой я был, заканчивалась 7 января. Но затем я решил взять билеты на более позднюю дату. В самой МАУ мне посоветовали взять билет на 9 января, поскольку он был ощутимо дешевле. Да и я сам хотел еще день побыть в Тегеране, посмотреть местные достопримечательности», – рассказал Бузаров.

Он также прокомментировал многотысячные акции протеста, начавшиеся в исламской республике после признания властей в том, что самолет по ошибке сбили иранские ПВО.

«Многотысячные протесты по всему Ирану не являются чем-то экстраординарным для этой страны. Дело в том, что либеральную часть иранского общества, весьма многочисленную, откровенно раздражают те процессы, которые происходят в стране по воле режима аятолл, — сообщил Бузаров. — При этом иранские либералы тесно связаны с национальными диаспорами, которые существуют во многих странах мира. Отсюда и большой международный резонанс от этих акций».

Однако большой опасности для руководства Ирана нынешние массовые акции не несут, считает Бузаров.

«Когда я приехал в Иран 6 января, то увидел огромное количество людей на улицах, которые были разъярены убийством генерала [Касема] Сулеймани. По этому поводу там происходили масштабные демонстрации, их участники яростно требовали от власти ответных действий в адрес США. Этого же требовали пресса, местная прогрессивная общественность и так далее, — говорит Бузаров. — Да, в иранском обществе есть разные политические страты. Однако консервативная часть общества очень велика и влиятельна. Поэтому я лично пока не вижу каких-то возможностей ни для внешних, ни для внутренних игроков дестабилизировать Иран, «взорвать его изнутри».

По поводу трагедии с украинским «Боингом» Бузаров заметил, что моральное право выйти на массовые митинги иранцам дало отсутствие официальной информации по этому поводу со стороны властей.

«Несколько дней иранские власти никак не комментировали столь серьезный инцидент и уж тем более не брали вину на себя. Это очень сильно разозлило часть общества, в котором сегодня любой вопрос очень быстро политизируется, — выразил мнение Бузаров. — Тем не менее тенденции к смене власти в самом Иране я пока что не вижу. Тегеран очень грамотно проводит свою политику в отношении соседних стран, и сегодня у него практически нет «врагов по соседству». Во всех соседних с Ираном странах есть мощные и влиятельные политические группы, действующие в его интересах. Это и Пакистан, и Катар, и Турция, и Афганистан с Ираком и прочие».

По мнению Бузарова, недавнее задержание британского посла в Тегеране из-за видеосъемки, которую он вел на улицах города, — совершенно нормальное явление.

«Фотографировать и снимать видео на улицах этой страны, по закону, могут только аккредитованные журналисты. Всем остальным это строго запрещено, — сообщил политолог. — Когда я находился в Тегеране в первой декаде января, у меня была специальная журналистская виза. Я заранее специально ее получал. Поэтому проблем со съемкой и фотографированием на улицах у меня не возникало. Я мог даже делать прямые включения оттуда по Интернету. Если же у иностранца в Иране нет журналистской визы, то его всегда могут легко задержать и посадить в тюрьму. Потому что все публичные, и тем более уличные, мероприятия жестко контролируются спецслужбами, и незаметно снять что-либо там просто невозможно».

Касательно дальнейшей политики Украины после инцидента Андрей Бузаров заявил, что в этом плане Киев должен быть максимально прагматичным.

«У Украины никогда не было серьезных проблем с исламской республикой, и это положение должно сохраняться и дальше, — указал Бузаров. — После инцидента с падением украинского «Боинга» я дважды побывал в посольстве Украины в Тегеране и должен признать — наши дипломаты сработали очень профессионально. Они сделали все, чтобы избежать инцидентов при контактах с иранской стороной, и быстро подготовили почву для визита в Тегеран наших экспертов».

По словам Бузарова, после падения «Боинга» украинские и иранские эксперты провели несколько заседаний совместных рабочих групп во втором по значимости аэропорту Тегерана — «Мехрабат».

«Со стороны украинского посольства в Тегеране была проведена огромная дипломатическая работа. В итоге никаких препятствий для работы украинских экспертов со стороны иранцев не было, я видел все это своими глазами. Надеюсь, в дальнейшем украино-иранское сотрудничество останется на высоком уровне, даже несмотря на этот трагический инцидент», — резюмировал Бузаров.

Андрей Бузаров родился в 1984 году в Донецке. На Украине известен как адвокат, правозащитник, международный обозреватель, политический аналитик и востоковед. Выпускник Дипломатической академии при МИД Украины. Член Союза журналистов Украины и Общественного совета при комитете по иностранным делам Верховной рады. Бузаров призывает к развитию отношений Украины со странами Ближнего Востока, Азии и Африки, «не зацикливаясь на западном направлении».