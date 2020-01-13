Журавлев заявил, что за убийство журналистов в ЦАР должна ответить структура Ходорковского

Москва, 13 января. Признание убийства трех российских журналистов в ЦАР грабежом — основание для привлечения к ответственности работодателя, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Заместитель главы СК России Игорь Краснов заявил, что изначальным мотивом нападения на журналистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джамаля в ЦАР является грабеж. Следователи вели расследование полтора года, и на основании полученных материалов пришли к выводу, что убийство граждан РФ было вызвано классическим для Африки бандитизмом.

Журавлев придерживается такой же позиции и добавил, что политических мотивов в этом деле не было и быть не может. При этом он убежден, что ответственность за случившееся должны нести те лица и организации, которые отправили журналистов в страну, которая официально считается опасной для посещения.

Эксперт указал, что погибшие журналисты поехали в страну, которую иностранцам не рекомендуют посещать. В связи с этим очень странно звучали заявления российской либеральной общественности, которая попыталась возложить ответственность за их смерть на политические круги страны, несмотря на то, что россиян отправили в ЦАР структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского.

«Главный вывод отсюда: «не все, кто шумят, говорят правду». К сожалению, какая-либо ответственность за информационный шум, даже наиболее разнузданный, в России отсутствует, поэтому за такие действия наказать никого нельзя», — сказал Журавлев в беседе с «Экономикой сегодня».

Возможно, российским властям стоит детально регламентировать поездки с профессиональной точки зрения, а также усилить ответственность отправляющей организации, однако со структурами Ходорковского сложно получить реальный результат.

Дело в том, что Расторгуев, Джемаль и Радченко отправились в африканскую страну как туристы, то есть ехали на свой страх и риск, а структуры беглого олигарха, которые финансировали поездку журналистов, зарегистрированы за границей и имеют размытый правовой статус. Деньги на поездку в ЦАР журналистам были переданы в черную, да и гарантий не было никаких, что средства будут получены.

«Министерство иностранных дел РФ определяет списки стран, поездки в которые небезопасны. И государство все, что могло, здесь сделало, и если люди, несмотря на такие ограничения, хотят ехать, то это уже их личная ответственность», — подчеркнул руководитель Института региональных проблем.

Впрочем, как считает эксперт, в деле об убийстве россиян ответственность, бесспорно, лежит на структуре, пославшей их в ЦАР снимать фильм о ЧВК «Вагнера», которая якобы там действует. При этом известно, что в республике работают российские военные инструкторы, деятельность которых регулируется межгосударственным соглашением и проводится государством, а не сторонними компаниями. В итоге убийство Радченко, Джемаля и Расторгуева оказалось выгодным для Ходорковского, поскольку впоследствии материалы «Аль-Джазиры» и «России-24» подтвердили, что никакой ЧВК «Вагнер» в ЦАР нет.

Таким образом, можно сделать вывод, что структуры Ходорковского, проявив преступную халатность, отправили журналистов на верную гибель, поскольку, если посмотреть на любые объективные отчеты, такие убийства в этой африканской стране обыкновенны.

Есть, как указал Журавлев, несколько вариантов решения проблемы — запрет на частные поездки в опасные страны, как делают в США, и предоставление гражданам «права самоубийц». Однако второй вариант — вопрос морали.

Что касается американской практики, то, как указал эксперт, США не вводят уголовной ответственности за поездки в нестабильные страны, но отменяют важные для их граждан права, а именно страховку и социальные гарантии.

Напомним, три российских журналиста — Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев — по заданию Ходорковского 28 июля 2018 года прибыли в ЦАР. Спустя три дня их обнаружили убитыми на дороге.