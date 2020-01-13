В Opel заявили о планах увеличить модельный ряд на российском рынке

Москва, 13 января. Автомобильный концерн Opel собирается в этом году увеличить модельный ряд на российском рынке до шести машин. Об этом рассказал журналистам управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

«У нас есть план продуктового развития на 2020 год, в течение которого линейка Opel в России будет значительно дополнена. Мы, естественно, не будем ограничиваться двумя моделями», — передает ТАСС слова Володина.

По его словам, в конце марта нынешнего года ожидается запуск в производство фургона Vivaro. Кроме того, планируется запуск на российском рынке еще до трех моделей.

«Если у нас все получится, линейка Opel в России будет представлена шестью моделями», — резюмировал он.

Впрочем, Володин не рассказал, о каких еще моделях концерна Opel идет речь.

Напомним, о перезапуске бренда на территории РФ Opel официально объявил в конце прошлого года, а 23 декабря в Петербурге открылся первый автосалон Opel.