Вишневский встал на защиту террористов, чтобы угодить антироссийским кругам Запада

Москва, 13 января. Правоохранительные органы должны проверить выставку, которая была инициирована депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борисом Вишневским в поддержку участников террористической организации «Сеть». Об этом заявил президент «Евразийского института молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Ранее стало известно, что в петербургском офисе партии «Яблоко» открылась выставка, которая посвящена арестованным участникам радикального движения «Сеть» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Организатором выставки выступил скандальный депутат петербургского ЗакСа и лидер «яблочников» Борис Вишневский.

Организаторы выставки утверждают, что «Сеть» являлась своеобразным «клубом по интересам», члены которого просто обсуждали насильственное изменение конституционного строя в России посредством захвата оружейных складов и нападений на объекты государственных органов власти. При этом организаторы выставки умалчивают, что у арестованных членов «Сети» были обнаружены гранаты, самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие.

По мнению Юрия Самонкина, Вишневский пытается сделать «политических жертв» из арестованных террористов «Сети». При этом лидеру петербургских «яблочников» абсолютно безразлично, каких террористов поддерживать, так как его главной целью является самопиар.

«Видно невооруженным взглядом, что оппозиционеры создают различного рода эпизоды протеста и провокации на ровном месте, им плевать на самом деле на мораль и кого поддерживать в принципе, лишь бы в очередной раз уколоть нашу власть», — пояснил политолог.

Самонкин также добавил, что действия Вишневского и остальных организаторов выставки можно расценивать как публичное оправдание терроризма. По его словам, правоохранительные органы должны провести проверку по данному факту, передает iReactor.

«Данным инцидентом и самим действием партии «Яблоко» в Петербурге должны заинтересоваться представители правоохранительных органов. В любом формате, даже ознакомительном, одобрять и поддерживать действия террористов — недопустимо», — отметил эксперт.

По словам Самонкина, действия российских либералов свидетельствуют о том, что они готовы пренебрегать интересами российского общества и государства в угоду Западу. При этом российские либералы готовы нарушать действующее законодательство, а также нести имиджевые и репутационные риски, чтобы получить очередную «порцию пиара».

В частности, данный эпизод не сможет оказать негативное влияние на репутацию Бориса Вишневского, которая была изрядно подпорчена скандалом с сексуальными домогательствами к студенткам.

В начале ноября 2019 года в редакцию издания NationNews поступило письмо от бывшей студентки РГПУ имени Герцена. Девушка рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Вишневского, которые он совершал по отношению к студенткам, обещая помощь в учебе и благоустройстве. Девушка обращалась с жалобами к правоохранителям и руководству РГПУ им. А.И. Герцена, однако они оказались безрезультатными. По ее словам, Вишневский обладает обширными связями, благодаря чему остается безнаказанным.