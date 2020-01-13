Три мирных жителя погибли при обстреле террористов в Алеппо

Алеппо, 13 января. Три мирных жителя погибли, еще трое были ранены в результате ракетно-гранатометных обстрелов со стороны террористов в сирийском Алеппо. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). Известно, что среди пострадавших два ребенка. Их доставили в больницу.

Кроме того, ущерб был нанесен нескольким зданиям, государственной и частной собственности.

Источник в полицейском командовании Алеппо заявил, что боевики нанесли несколько ударов по районам Масакин-ас-Сабиль, Аш-Шахба, Аль-Халидия, улицам Нил и Тишрин. Также террористы из гранатометов атаковали окрестности аэропорта Алеппо и авиабазы «Найраб». Разрушительным ударам подверглись жилые дома в деревне Миньян.

В настоящее время террористы базируются на западной окраине Алеппо. Оттуда экстремисты ведут атаки на жилые районы города и расположенные поблизости населенные пункты.

Боевики в Сирии продолжают обстреливать населенные пункты в провинции Алеппо даже несмотря на введение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Террористы организовали боевые точки неподалеку от домов мирных жителей в населенном пункте Захра. Люди здесь гибнут от обстрелов практически ежедневно.

Напомним, ранее Россия и Турция договорились ввести режим прекращения огня в провинции Идлиб начиная с 00.00 12 января. Однако это не остановило боевиков от новых нападений на солдат сирийской правительственной армии и мирные населенные пункты.