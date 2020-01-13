Блогер Стрельников назвал омерзительной поддержку Вишневским террористов из «Сети»

Москва, 13 января. Партия «Яблоко» и ее член Борис Вишневский, являющийся депутатом петербургского Законодательного собрания, пытаются создать медийность за счет провокаций, поддерживая террористическую организацию «Сеть» (деятельность запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал политический деятель и блогер Кирилл Стрельников.

«Раньше было какое-то ощущение, что партия «Яблоко» — это такая квази-оппозиционная компания, сохраняющая остатки видимости порядочности», — отметил эксперт.

Напомним, 12 января Вишневский лично открыл в Петербурге выставку в поддержку фигурантов дела «Сети». Кроме того, депутат активно пиарил мероприятие, посвященное деятельности террористической организации. По мнению Стрельникова, такая провокация стала для «Яблока» «низкопробным и беспроигрышным вариантом», который при этом является «омерзительным» для людей, знакомых с делом террористов.

«Они («Яблоко». — Прим. ФАН) прекрасно понимают, что у тех, кто в курсе дела «Сети», это ничего кроме омерзения и недоумения не вызовет. Они убеждены, что ситуация зацепит тех, кто не в курсе. Это такое политическое стервятничество. Мне очень жаль, что в партии, где произносят очень правильные слова, за внешним лоском скрываются пустота и полная беспринципность», — заявил политический деятель в беседе с корреспондентом Nation News.

Напомним, в 2017 году сотрудники ФСБ арестовали 11 членов «Сети» (сейчас под арестом находятся девять фигурантов). Как установили следователи, ячейки террористической организации действовали в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. По версии следствия, члены «Сети» собирались устроить несколько терактов во время чемпионата мира по футболу и президентских выборов, чтобы дестабилизировать обстановку в РФ.

В ходе обысков у фигурантов дела изъяли оружие и СВУ, однако Вишневский и его соратники, пиарящие выставку, предпочли умолчать об этом. Кроме того, правоохранители обнаружили зарегистрированные гранаты и ружья у некоего Дмитрия Пчелинцева, стоявшего у истоков «Сети» и участвовавшего в создании объединений анархистов в разных регионах России. А у соратника Пчелинцева — Армана Сагынбаева — оперативники нашли самодельную взрывчатку.

Отметим, что участие в открытии выставки принимал адвокат Виталий Черкасов, связанный с финансируемой Западом организацией «Агора». Вероятно, оправдывая террористов, Вишневский надеется на поддержку США и дестабилизацию ситуации в родной стране.