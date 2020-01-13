خبير يكشف عن النتائج المتوقعة من اللقاء بين حفتر والسراج في موسكو

وصل قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر إلى موسكو، ومن المتوقع أن يجري اليوم محادثات مع زعيم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج.

وحول هذا الموضوع تحدث ميخائيل روشين لوكالة الأنباء الفيدرالية، كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، عن احتمالات نتائج هذا اللقاء.

وقال روشين "سيتعين علينا أن نتفق مع السراج بطريقة ما بشكل واضح، ولكن الصعوبة تكمن في حقيقة أنه ليس من الواضح ما هي القوى الحقيقية التي تقف وراءه، لا يوجد أي جيش وراء السراج، والمشير حفتر لديه قوات نظامية. أعطى الأمر - توقف الجيش، ما الجديد بالنسبة لنا لدى السراج، يوجد أي قوات - غير معروف. يسافر إلى مدن مختلفة ، كان في إيطاليا وتركيا، بالطبع، لديه نوع من الدعم وعلى ما يبدو لعب هذا الدعم دورا حاسما من أجل إجراء الاجتماع في موسكو من أجل توقيع اتفاقيات جديدة".

وأشار الخبير الروسي إلى أن فايز سراج وصل إلى روسيا من تركيا. وفقا له، فينبغي أن يحضر القادة الروس والأتراك المفاوضات بين الطرفين أيضا.

وبحسب روشين "من حيث المبدأ، نحن وأنتم لا نعرف إذا كان بوتين سيحضر هذه المحادثات شخصيا، لكن كل شيء ممكن. الوضع الآن هو أن تركيا مسؤولة عن جانب طرابلس ، وروسيا عن حفتر. ولكن مجرد عقد اجتماع بين الطرفين المتحاربين من ليبيا يعني الكثير بالفعل".

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح معروفا عن مؤتمر برلين، أن موضوعه الرئيسي سيكون تسوية الأزمة في ليبيا، وتمت مناقشة الحدث المرتقب يوم السبت في المحادثات التي أجراها فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وحول إعلام بوتين أمس أنه من المخطط عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين، قال الخبير الروسي "أعتقد أنه سيتم إعداد خطة معينة هناك لتحقيق الاستقرار في الوضع في جميع أنحاء البلاد: ما نوع الحكومة، وكيف سيتم إجراء الانتخابات وما إلى ذلك. والاتفاقيات الحالية مهمة لأن نظام وقف إطلاق النار يلزم الأطراف فعلا بوقف الأعمال القتالية، عادة، تلوم الأطراف بعضها البعض: "أنت لم تتوقف"، "لا، أنت لم تتوقف". ولكن هذا أمر لا مفر منه في الوضع الحالي".

كجزء من مناقشة احتمالات عقد مؤتمر دولي في برلين، ناقش الصحف الألمانية بنشاط الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألمانيا، والتي التقى خلالها الزعيم الروسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أيدت معظم وسائل الإعلام الألمانية ميركل، مؤكدة أن المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين يجب أن يجلب السلام للبلاد، وأنه لا يمكن الاستغناء عن روسيا في هذا.

وأصبح موقف المجتمع الدولي اتجاة حكومة الوفاق سلبيا بشكل أكبر، حيث توصلت وسائل الإعلام الأجنبية إلى استنتاج مفاده أن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا مؤسسة غير شرعية، ويتضح ذلك من خلال عدد من التقارير، التي أشارت إلى أن حكومة الوفاق الوطني الليبية فشلت في التعامل مع المهام الموكلة إليها وفقدت شرعيتها قبل أكثر من عامين.

وطفح كيل المجتمع الدولي بعد الاتفاقيات الموقعة بشأن التعاون العسكري بين زعيم حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أن قادة العالم إذا كانوا يترددون قبل هذه الاتفاقيات من موقفهم اتجاه حكومة طرابلس، فإنه بعد تجاهل الحكومة الوفاق) لجميع أنواع المعايير الدولية، نفذ صبرهم (المجتمع الدولي).

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني وفقا للاتفاق السياسي الليبي، المعروف أيضا باسم اتفاقية الصخيرات، وتنظم هذه الوثيقة بوضوح مسؤوليات الهيئات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، فضلا عن فترة حكم حكومة الوفاق الوطنية، والتي كانت مقتصرة على عامين. خلال هذه الفترة، كان على حكومة الوفاق الوطنية صياغة دستور، وفي الوقت نفسه تزويد المواطنين الليبيين بالاحتياجات الأساسية، مراقبة توفر الاحتياجات الاجتماعية والسلامة، والمحافظة على سير القانون ومع ذلك، في الواقع ، فإن جهاز الأمن القومي زاد من حدة الأزمة وتعاون مع الإرهابيين وسيطر على تجارة المخدرات والاتجار بالبشر.

إن العلاقة الوثيقة بين موظفي حكومة الوفاق الوطني والإرهابيين تؤكدها أقرب دائرة إلى زعيمها، حيث أنه في صلاة في عيد الفطر في طرابلس، ظهر بالقرب من فايز سراج الإرهابي صالح هدية الدعيكي، وهو المسؤول العسكري لمجموعة من القاتلين والرئيس السابق لسجن الهضبة، كما نقل موقع "أخبار ليبيا".

ووفقا لاتفاقية الصخيرات، كان أحد مهام حكومة الوفاق الوطني نزع سلاح العصابات المسلحة، ولكن الوفاق اعترفت في نوفمبر 2019 بأنها تتعاون معهم.