Захаров заявил, что выставкой в поддержку «Сети» Вишневский оправдывает террористов

Москва, 13 января. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский явно занимается оправданием фигурантов дела запрещенной в РФ террористической организации «Сеть», которые планировали совершать теракты по всей территории страны с целью захвата власти. Об этом рассказал руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

Как пишет издание «НьюИнформ», по его словам, Вишневский пытается выставить террористов в лучшем качестве, используя площадку городского отделения «Яблока».

«Можно сказать, что Вишневский явно занимается оправданием этой организации, выставив их в лучшем качестве. Но это не снимает с них ответственности», — отметил Захаров.

«Сеть» — это разветвленная террористическая организация левых активистов, 11 участников которой ФСБ арестовала осенью 2017 года, сейчас под арестом девять. По версии спецслужб, ячейки были в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Следователи установили, что несколько членов группы планировали устроить серию терактов во время чемпионата мира по футболу и выборов президента, чтобы расшатать обстановку в стране.

Еще до первых результатов расследования оппозиционные деятели, либеральные СМИ и российские представительства западных изданий стали называть это дело фейковым, а самих активистов — жертвами, чьи человеческие права грубо нарушены. Тот же Вишневский не первый раз уже проявляет интерес и сочувствие к фигурантам дела «Сети», утверждая, что молодые ребята точно не хотели ничего взрывать и стрелять, а все спланировали силовики, чтобы показать свою значимость, называет их не иначе как «политическими заключенными». Хотя основатели признали свою вину.

В той же риторике они выступают до сих пор: BBC, «Медиазона», «Медуза», «Радио Свобода» и другие в каждом материале про «Сеть» обязательно упоминают, что признательные показания минимум двоих следователи выбили в буквальном смысле, а доказательства вины остальных строятся на видеозаписях страйкбольных сборищ.

Тем не менее документы и материалы переписки подтверждают, что участники готовились пустить в ход настоящее оружие и взрывчатку (у пензенцев Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева и Ильи Шакурского дома нашли оружие, а у петербуржцев Армана Сагынбаева и Юлия Бояршинова — компоненты для изготовления взрывных устройств), и неизвестно, сколько могло бы быть жертв, если бы они сделали это. Впрочем, одна человеческая жертва на совести фигурантов все же есть — именно под впечатлением от ареста участников «Сети» 17-летний юноша устроил взрыв в приемной ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года, он умер на месте, пострадали трое сотрудников общественной приемной.