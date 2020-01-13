Вассерман заявил, что Ходорковский продолжит лгать о непричастности к убийству в ЦАР

Москва, 13 января. Беглый олигарх Михаил Ходорковский после завершения расследования СК РФ продолжит утверждать, что журналисты якобы самостоятельно отправились в ЦАР, а он сам помогал им исключительно из дружеских соображений. Об этом заявил журналист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Полностью отрицать участие структур Ходорковского в организации поездки российских журналистов в ЦАР невозможно, так как к настоящему моменту существует немало доказательств этому. Об этом Вассерман сказал в беседе с корреспондентом «Слово и Дело».

«Скорее всего, Ходорковский будет настаивать, что он помогал журналистам бескорыстно и чисто по дружбе, а поэтому ответственности за их судьбу не несет», — считает журналист.

По его словам, ничего нового Ходорковский даже на официальном допросе не скажет и продолжит «бить себя пяткой в грудь и кричать о том, что он всего лишь хотел помочь, а его обвиняют в преступлении». Олигарху очень нужен скандал или сакральная жертва, именно этим и объясняется его отношение к журналистам.

С точки зрения Вассермана, Ходорковский продолжит утверждать, что убитые в ЦАР журналисты приехали в ЦАР самостоятельно, исключительно ради возможной сенсации, связанной с мнимым присутствием ЧВК «Вагнера» в республике. Отметим, в Центральноафриканской Республике работают военные и гражданские инструкторы из России, деятельность которых осуществляется с разрешения ООН.

Ранее заместитель главы СК РФ Игорь Краснов рассказал об итогах расследования, назвав мотивы убийства трех российских журналистов в ЦАР в 2018 году. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые отправились в ЦАР по заданию Ходорковского, стали жертвами ограбления со стороны бандитов, орудовавших в регионе. Журналисты въехали в страну по туристической визе под предлогом якобы съемок документального фильма.

Федеральное агентство новостей подготовило большое расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР» и изложило все факты, которые собрали журналисты, сотрудники правоохранительных органов и детективы.