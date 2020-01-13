Кремль обещает своевременно сообщить об участии Путина в конференции по Ливии

Москва, 13 января. Пресс-служба президента РФ Владимира Путина пока не подтвердила участие российского лидера в международной конференции по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января.

В Кремле заявили, что обнародуют соответствующую информацию, как только она появится.

«Сообщим своевременно», — отметили в пресс-службе президента РФ.

Как стало ранее известно, Германия планирует организовать международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии 19 января.

По итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин поддержал идею созыва конференции и призвал обеспечить участие в ней «реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств».

Ранее Владимир Путин убедил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от оказания поддержки так называемого Правительства национального согласия Ливии, скомпрометировавшего себя связями с террористами. До этого Турция осуществляла переброску в североафриканскую страну боевиков из Сирии.

По результатам российско-турецких переговоров лидеры стран призвали враждующие стороны к перемирию. С полуночи 12 января в Ливии действует режим прекращения огня, достигнутый благодаря международному авторитету Путина.