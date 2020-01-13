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Скабеева напомнила, что в 2001 году Украина не извинилась за сбитый по ошибке самолет

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Скабеева напомнила, что в 2001 году Украина не извинилась за сбитый по ошибке самолет

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсудили трагедию украинского «Боинга», сбитого 8 января иранскими военными, принявшими пассажирский авиалайнер за «враждебную цель», направленную на Тегеран американцами.

Как отметил Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, на американцах, которые 3 января 2020 года убили иранского военного деятеля генерала Касема Сулеймани, лежит такая же ответственность за гибель 176 человек, находившихся на борту «Боинга» «Международных авиалиний Украины», как и на иранских военных, перепутавших цели.

Скабеева напомнила, что в 2001 году Украина не извинилась за сбитый по ошибке самолет

«Этот сбитый самолет, эта ужасная трагедия, к сожалению, рассматриваются Соединенными Штатами Америки не как фатальная ошибка, а как очередной, очень эффективный повод, чтобы демонтировать политический режим в Иране, — заметил Данюк. — Иран в этом плане — одна из немногих стран, которая призналась в этой ошибке и готова нести ответственность».

На это украинский политолог Александр Гончаров заявил, что Иран не мог не признаться в этой ситуации.

«А [Леониду] Кучме возможно было признаться?» — поинтересовался у гостя с Украины ведущий программы Евгений Попов, намекая на катастрофу Ту-154, который был сбит 4 октября 2001 года над Черным морем по ошибке украинских зенитчиков.

В той трагедии погибли 78 человек.

По словам Гончарова, тогдашний президент Украины признал вину, «иначе бы Украина не выплатила компенсацию» родственникам погибших.

Тогда в студии показали видео, на котором Леонид Кучма призывает не делать из произошедшего трагедию.

«Посмотрите вокруг. В мире, в Европе не мы первые и не мы последние. Не нужно из этого делать трагедию. Это ошибка. Ошибки случаются везде. И не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба. Какое заключение наша специальная рабочая группа подпишет, с тем я и соглашусь. Теоретически все возможно. Но есть еще много параметров, с которыми нужно разобраться», — сказал в сюжете Кучма.

 Скабеева напомнила, что в 2001 году Украина не извинилась за сбитый по ошибке самолет

«То есть Украина, действительно, выплатила компенсацию, но ни перед кем не извинялась. Кучма сказал, что не следует делать из этого трагедию», — подчеркнула соведущая Попова Ольга Скабеева.

А Никита Данюк призвал учесть, в каких условиях произошли обе эти трагедии.

«Не забывайте, на каком фоне произошла трагедия, когда Украина сбила самолет. Были ли военные действия, было ли покушение на высокопоставленного чиновника украинского? Нет! А Иран в тот момент фактически находился в состоянии готовности к войне», — сказал Данюк.

 Скабеева напомнила, что в 2001 году Украина не извинилась за сбитый по ошибке самолет

«Мы не обсуждаем степень виновности Ирана. Иран совершил ужасающую ошибку. Из-за нее погибли 176 человек. Но Иран, в отличие США и в отличие от Украины, полностью признал свою вину», — подытожил Попов.

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