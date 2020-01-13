 Скабеева напомнила, что в 2001 году Украина не извинилась за сбитый по ошибке самолет

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсудили трагедию украинского «Боинга», сбитого 8 января иранскими военными, принявшими пассажирский авиалайнер за «враждебную цель», направленную на Тегеран американцами.

Как отметил Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, на американцах, которые 3 января 2020 года убили иранского военного деятеля генерала Касема Сулеймани, лежит такая же ответственность за гибель 176 человек, находившихся на борту «Боинга» «Международных авиалиний Украины», как и на иранских военных, перепутавших цели.

«Этот сбитый самолет, эта ужасная трагедия, к сожалению, рассматриваются Соединенными Штатами Америки не как фатальная ошибка, а как очередной, очень эффективный повод, чтобы демонтировать политический режим в Иране, — заметил Данюк. — Иран в этом плане — одна из немногих стран, которая призналась в этой ошибке и готова нести ответственность».

На это украинский политолог Александр Гончаров заявил, что Иран не мог не признаться в этой ситуации.

«А [Леониду] Кучме возможно было признаться?» — поинтересовался у гостя с Украины ведущий программы Евгений Попов, намекая на катастрофу Ту-154, который был сбит 4 октября 2001 года над Черным морем по ошибке украинских зенитчиков.

В той трагедии погибли 78 человек.

По словам Гончарова, тогдашний президент Украины признал вину, «иначе бы Украина не выплатила компенсацию» родственникам погибших.

Тогда в студии показали видео, на котором Леонид Кучма призывает не делать из произошедшего трагедию.

«Посмотрите вокруг. В мире, в Европе не мы первые и не мы последние. Не нужно из этого делать трагедию. Это ошибка. Ошибки случаются везде. И не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба. Какое заключение наша специальная рабочая группа подпишет, с тем я и соглашусь. Теоретически все возможно. Но есть еще много параметров, с которыми нужно разобраться», — сказал в сюжете Кучма.

«То есть Украина, действительно, выплатила компенсацию, но ни перед кем не извинялась. Кучма сказал, что не следует делать из этого трагедию», — подчеркнула соведущая Попова Ольга Скабеева.

А Никита Данюк призвал учесть, в каких условиях произошли обе эти трагедии.

«Не забывайте, на каком фоне произошла трагедия, когда Украина сбила самолет. Были ли военные действия, было ли покушение на высокопоставленного чиновника украинского? Нет! А Иран в тот момент фактически находился в состоянии готовности к войне», — сказал Данюк.