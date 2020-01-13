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Сенатор Джабаров заявил, что США несут ответственность за катастрофу украинского «Боинга»

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Сенатор Джабаров заявил, что США несут ответственность за катастрофу украинского «Боинга»

Москва, 13 января. Присутствие США на Ближнем Востоке становится все более опасным для региона. Подтверждением тому является трагедия с украинским «Боингом» под Тегераном, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

В Тегеране сообщили, что лайнер был ошибочно сбит силами ПВО страны из-за непрекращающихся провокаций США в регионе. Иран принес извинения за произошедшую катастрофу, власти республики пообещали наказать всех виновных в трагедии. Однако в Тегеране напомнили, что катастрофа произошла из-за кризиса в регионе, спровоцированного США. Иран готовился к атакам со стороны США, самолет был ошибочно принят за американский беспилотник.

Джабаров считает, что юридической вины Тегерана в крушении «Боинга-737» нет ― человеческая ошибка стала результатом провокационного поведения США в регионе. Сенатор напомнил, что перед катастрофой американские военные убили высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака.

«Да, была допущена человеческая ошибка со стороны оператора, который нажал на спусковой крючок. С другой стороны, сложно винить Иран: если бы не было провокации США и нападения на Сулеймани — не было бы ответного удара по американским базам в Ираке, не были бы в напряжении иранские силы ПВО, которые ожидали ответный удар и, видимо, приняли самолет за американский беспилотник», — заявил сенатор в комментарии «Инфореактору».

Напомним, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит по прямому приказу президента США Дональда Трампа вблизи аэропорта в Багдаде в ночь на 3 января. Кроме того, жертвой ракетного удара американцев стал заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

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