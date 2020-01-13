Приговорить к расстрелу: Анохин обвинил Ходорковского в грабеже и убийстве российских журналистов в ЦАР

Российские следователи назвали мотивом убийства трех российских журналистов, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, ограбление. Это доказывает вину беглого олигарха Михаила Ходорковского в гибели группы, заявил вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Центральноафриканскую Республику не раз признавали самой опасной страной в мире. Там до сих пор идет работа над стабилизацией ситуации. Летом 2018-го года, когда съемочная группа из Центра управления расследованиями (ЦУР) — структуры Ходорковского, приехала снимать документальный фильм о российских инструкторах, на территории республики шли ожесточенные бои между ополченцами. И только после гибели журналистов, 31 августа 2018 года, лидеры военно-политических групп ЦАР подписали соглашение о мире. Тем удивительнее, что к организации поездки подошли с такой халатностью: журналисты отправились в ЦАР по туристической визе, без официальной аккредитации и пресс-карт, с поддельными удостоверениями сотрудников ООН, без охраны и переводчиков.

«Обвинение [в адрес] Ходорковского в данном случае вполне обоснованное. Если ты отправляешь людей, собственных сотрудников в опасную зону, то ты обязан нести ответственность. Страховать, связываться с посольством, обеспечивать условия, предполагающие контроль за перемещениями на этой опасной территории. Отсутствие этих мер безопасности равноценно тяжелому преступлению», — подчеркнул Анохин.

При этом сам беглый олигарх после заявления Следственного комитета хранит молчание. Вместо того, чтобы дать хоть какие-нибудь адекватные объяснения и аргументы по поводу нелегальных съемок фильма в горячей точке, а также допуска ночной поездки в направлении Бамбари, где, по оперативной информации, на тот момент находились боевики нескольких группировок, он критикует интервью Артемия Лебедева и репостит статьи об упадке продаж одежды и обуви. Однако ответов на вопросы, почему у журналистов при себе не было необходимых для работы документов, почему они отправились по опасной дороге с поддельными удостоверениями сотрудников ООН, почему их вынудили ехать без охраны и переводчиков на встречу с неустановленной личностью ночью, по-прежнему нет.

«Когда предъявляют совершенно конкретные факты, конкретные выводы и доказательства, негодяи обычно либо молчат, либо прячутся. Ходорковский — откровенный негодяй. И всем это известно. Возмущаться или удивляться, увы, в этой истории нечему. Наш Следственный комитет хорошо поработал, специалисты пришли к конкретным выводам. Опровергать их — значит еще больше закапываться. Ходорковский дискредитировал себя бесконечно, ему остается только сидеть и молчать. Здесь комментарии излишни», — вздохнул политолог.

И добавил, что у опального бизнесмена попросту нет слов в собственное оправдание. Сразу после потери трех сотрудников Ходорковский еще пытался хоть как-то снять с себя ответственность и вину за их гибель. Он распространял в подконтрольных СМИ домыслы и псевдорасследования об убийстве журналистов в ЦАР. Спекулировал на теме, выступая в соцсетях с громкими обещаниями в адрес родных и близких погибших, которые, к слову, не сдержал. Заказывал материалы в дружественных структурах, зачастую в СМИ-иноагентах, либо же на оппозиционных площадках, которые не отличались грамотной проверкой информации.

«Вы могли бы опровергнуть комментарии негодяев, которые потеряли совесть? О человеке судят по друзьям… Сорос (Джордж Сорос — американский финансист, партнер опального бизнесмена Ходорковского — Прим. ФАН) самый «порядочный» человек на планете, как и Ходорковский. Кто-то будет опускаться до опровержения их слов? Да никогда в жизни! Это унизительно», — ответил Анохин на вопрос о качестве и достоверности подобных публикаций.

Поставить точку в расследовании гибели Расторгуева, Джемаля и Радченко при желании мог бы и сам Ходорковский. Для этого, вместо противостояния официальному следствию, ему стоило всего лишь раскрыть детали и цель поездки. Но беглый олигарх этого не сделал. В связи с массой нестыковок и накопившимися вопросами к Михаилу Ходорковскому, по мнению эксперта, его давно пора официально вызвать на допрос:

«Вопрос — куда? В Россию? Сюда этого мерзавца на цепях не вытащишь, не то что на допрос. Повестку ему, что ли, прислать в Женеву? Так он обхохочется. А сам ехать в ЦАР он побоится, только других посылать горазд... Надо выносить ему заочный приговор! Пофантазирую: снять мораторий со смертной казни и приговорить его к расстрелу. Пусть бегает по миру с такой повесточкой».

Анохин считает, что каких-либо вбросов и искажения информации в связи с заявлением СК не предвидится. Он убежден, что Ходорковский уже и без того опозорил себя на весь мир. Поддерживать его сегодня просто стыдно. А погибших уже не вернуть.

«Я полагаю, что провокаций больше не будет. Ходорковский слишком скомпрометировал себя, люди его попросту не воспринимают. В том числе и международное сообщество. Поэтому за него заступаться не будут. Сейчас наступит откровенное молчание. Безразличие, мол делайте что хотите, а заступаться или кричать «руки прочь от Ходорковского» не будет никто. Не тот человек, не та международная ситуация. Да и наши либералы давно не те, дискредитировали себя по полной программе», — заключил он.

Трех российских журналистов убили ночью с 30 на 31 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике. Передвижение для гражданских в темное время суток было запрещено из-за опасности столкновения с боевиками. Однако машину, в которой, кроме Джемаля, Расторгуева, Радченко и плохо говорящего на французском языке водителя, не было ни охраны, ни переводчика, пропустили на охранном пункте. Съемочная группа без пресс-карт и оружия направились в сторону города Бамбари на встречу с неустановленной личностью. На месте убийства при россиянах обнаружили поддельные удостоверения сотрудников ООН.