Аналитики SouthFront назвали Москву центром переговоров по урегулированию конфликта в Ливии

Переговоры главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, которые проходят сегодня, 13 января, в Москве, могут завершиться подписанием соглашения о прекращении огня. Об этом сообщила международная общественная организация, специализирующаяся на вооруженных конфликтах и кризисах, SouthFront.

Стоит отметить, что противоборствующие стороны ливийского конфликта согласились пойти на диалог для прекращения кровопролития благодаря инициативе российских дипломатов, предложивших помощь России в качестве посредника между ЛНА и ПНС Ливии. Кроме того, в этих переговорах помимо представителей РФ принимают участие высокопоставленные турецкие чиновники.

Тем не менее, несмотря на объявленный в ночь на 12 января режим прекращения огня в Ливии, ситуация в североафриканском государстве по-прежнему остается крайне напряженной и неустойчивой, а на линии фронта все еще имеется риск эскалации. Кроме Хафтара и Сарраджа в российскую столицу также прибыли глава Минобороны Турции Хулуси Акар и глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу. Со стороны России текущую ситуацию в Ливии обсудят министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению экспертов SouthFront, если главы противостоящих сторон ливийского конфликта смогут найти компромисс и договориться об устойчивом перемирии, то в Ливии может наконец завершиться хаос и террористическая угроза сойдет на нет. Однако в настоящий момент еще пока рано говорить об этом, особенно с учетом того, что единственным законным правительством в стране является Палата представителей в Тобруке, а оккупационный режим, захвативший Триполи, вполне может нарушить договоренности.

Не стоит забывать, что командующий ЛНА и председатель триполитанского марионеточного «правительства», утратившего свою легитимность еще в начале 2018 года, пришли к некоторому взаимопониманию после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. В рамках церемонии открытия газопровода «Турецкий поток» главы России и Турции призвали конфликтующие стороны в Ливии к прекращению боевых действий начиная с полуночи на 12 января.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила провести в конце текущего месяца международную конференцию по Ливии в Берлине. Глава РФ Владимир Путин поддержал эту инициативу, подчеркнув необходимость участия в этом саммите представителей тех стран, которые действительно заинтересованы в прекращении кровопролития в Северной Африке.