Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Депутат НС ДНР Камышов напомнил Зеленскому ключевой пункт Минских соглашений

65
0 Оставить комментарий

Депутат НС ДНР Камышов напомнил Зеленскому ключевой пункт Минских соглашений

Любые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе Киев должен обсуждать в первую очередь с ДНР и ЛНР. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов.

Разговор Макрона и Зеленского

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили по телефону реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе декабрьского саммита в «нормандском формате» в Париже. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.

Сами же телефонные переговоры двух лидеров состоялись 11 января.

«Разговор стал возможностью обсудить дальнейшие действия после саммита в «нормандском формате», направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины», — говорится в коммюнике.

Депутат НС ДНР Камышов напомнил Зеленскому ключевой пункт Минских соглашений

Сообщается, что Макрон и Зеленский «обсудили первые достигнутые результаты, в частности, произошедший 29 декабря обмен пленными, а также отметили важность полного соблюдения режима прекращения огня вдоль контактной линии».

Ключевой пункт Минских соглашений

Камышов выразил желание в очередной раз напомнить украинскому лидеру о том, что любые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе должны обсуждаться в первую очередь с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Это является одним из ключевых пунктов Минских соглашений, такая же позиция неоднократно высказывалась участниками «нормандского формата».

«И если Зеленский действительно заинтересован в нормализации ситуации, ему бы стоило, прежде всего, начать выполнять свои обязательства, данные в ходе парижского саммита «нормандской четверки» в декабре прошлого года. О серьезности его намерений могли бы свидетельствовать шаги, направленные на обеспечение выполнения самого первого пункта итогового коммюнике встречи — полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — пояснил Александр Камышов.

Депутат НС ДНР Камышов напомнил Зеленскому ключевой пункт Минских соглашений

Но, заметил эксперт, пока самым ярким свидетельством истинной позиции украинского президента остается тот факт, что впервые за время конфликта стороны не смогли достичь договоренности даже о традиционном «новогоднем перемирии». Продолжаются и ежедневные обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

«Поэтому мы скептически относимся к любым мирным инициативам Владимира Зеленского. Пока Украина не начнет выполнять уже взятые на себя обязательства и не начнет прямой диалог с народом Донбасса, любые заявления официального Киева останутся не более чем популистскими и пустыми высказывания. Предпосылок к реальным действиям, направленным на урегулирование конфликта, к сожалению, пока не наблюдается», — заключил Александр Камышов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с Макроном подчеркнул необходимость правового оформления особого статуса Донбасса. Путин напомнил о необходимости «последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами».

Новости партнеров

Новости партнеров