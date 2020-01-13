Депутат НС ДНР Камышов напомнил Зеленскому ключевой пункт Минских соглашений

Любые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе Киев должен обсуждать в первую очередь с ДНР и ЛНР. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Камышов.

Разговор Макрона и Зеленского

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили по телефону реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе декабрьского саммита в «нормандском формате» в Париже. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Елисейского дворца.

Сами же телефонные переговоры двух лидеров состоялись 11 января.

«Разговор стал возможностью обсудить дальнейшие действия после саммита в «нормандском формате», направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины», — говорится в коммюнике.

Сообщается, что Макрон и Зеленский «обсудили первые достигнутые результаты, в частности, произошедший 29 декабря обмен пленными, а также отметили важность полного соблюдения режима прекращения огня вдоль контактной линии».

Ключевой пункт Минских соглашений

Камышов выразил желание в очередной раз напомнить украинскому лидеру о том, что любые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе должны обсуждаться в первую очередь с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Это является одним из ключевых пунктов Минских соглашений, такая же позиция неоднократно высказывалась участниками «нормандского формата».

«И если Зеленский действительно заинтересован в нормализации ситуации, ему бы стоило, прежде всего, начать выполнять свои обязательства, данные в ходе парижского саммита «нормандской четверки» в декабре прошлого года. О серьезности его намерений могли бы свидетельствовать шаги, направленные на обеспечение выполнения самого первого пункта итогового коммюнике встречи — полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — пояснил Александр Камышов.

Но, заметил эксперт, пока самым ярким свидетельством истинной позиции украинского президента остается тот факт, что впервые за время конфликта стороны не смогли достичь договоренности даже о традиционном «новогоднем перемирии». Продолжаются и ежедневные обстрелы территорий ДНР и ЛНР.

«Поэтому мы скептически относимся к любым мирным инициативам Владимира Зеленского. Пока Украина не начнет выполнять уже взятые на себя обязательства и не начнет прямой диалог с народом Донбасса, любые заявления официального Киева останутся не более чем популистскими и пустыми высказывания. Предпосылок к реальным действиям, направленным на урегулирование конфликта, к сожалению, пока не наблюдается», — заключил Александр Камышов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с Макроном подчеркнул необходимость правового оформления особого статуса Донбасса. Путин напомнил о необходимости «последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами».