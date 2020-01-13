Киселев рассказал, как российские СМИ борются с западной пропагандой

Москва, 13 января. Российские СМИ поддерживают здоровую самооценку граждан РФ, продолжая пресекать агрессивную пропаганду стран Запада. Об этом в День печати заявил замгендиректора ВГТРК, ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

По его словам, отечественные издания сохраняют веру россиян в собственные силы, ставя заслон ежедневным информационным вбросам.

«Нам снаружи пытаются навязать заниженную самооценку, преподнося искаженную информацию, а СМИ, в свою очередь, контролируют эти потоки и здоровый уровень самооценки у россиян и России», — пояснил Киселев в разговоре с корреспондентом «Политэксперта».

Он напомнил, что российские СМИ поддерживает Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства, которую возглавляет Василий Пискарев. Ее члены разрабатывают специальные санкции, которые будут применяться по отношению к изданиям, нарушающим законодательство РФ.

Теперь западные СМИ не смогут вести нелегальную агитацию в «день тишины» перед выборами и прямо во время голосования.

Киселев также отметил роль российских СМИ в распространении достоверной и правдивой информации.

«СМИ сегодня играют важную роль, дальше усиливаться некуда. Информации очень много, в ней трудно разобраться, и она поступает ото всюду», — считает журналист.

Кроме того, он добавил, что россияне «уже научились отсекать лишнюю информацию и разбираться в этом потоке, опираясь на добросовестные источники».