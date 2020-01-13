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Путин провел рабочее совещание по подготовке послания Федеральному собранию

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Путин провел рабочее совещание по подготовке послания Федеральному собранию

Москва, 13 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке послания Федеральному собранию, которое состоится в предстоящую среду, 15 января. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.

По имеющимся данным, в ходе совещания обсуждался широкий спектр тем послания, кроме того, особое внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим детальной проработки.

Ранее российский лидер заявил, что в работе над посланием Федеральному собранию уделяет пристальное внимание вопросу повышения доходов граждан страны. Путин подчеркнул, что его очень волнует произошедшая стагнация в реальных заработках россиян.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 15 января.

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Источник: Пресс-служба Кремля
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