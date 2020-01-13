Разрешение кризиса в Ливии снимет серьезную точку напряженности между Турцией и Египтом

Египет наращивает военную мощь в связи с напряженными отношениями с Турцией: в воскресенье состоялись учения Qadir 2020 вдоль средиземноморского побережья.

План учений заключался в отработке вооруженными силами стратегии и тактики взаимодействия подразделений на суше, в воздухе и в море. Как заявил полковник египетской армии Тамер аль-Рифаи, подразделения, дислоцирующиеся на севере страны, «переведены на повышенный уровень готовности <…> для выполнения боевых задач на северном стратегическом направлении».

В заявлении, размещенном представителем армии Египта на своей официальной странице в Fаcebook, отмечается, что целью подготовки было обезопасить побережье Средиземного моря, чтобы «отразить атаку враждебных морских сил в координации с военно-морским флотом, военно-воздушными силами, пограничниками и спецназом, при этом осуществляя командно-контрольные работы из передового оперативного центра на военной базе «Мухаммед Нагиб».

Кроме того, подразделения отработали захват и обеспечение безопасности Кейп-Бич и задачу по уничтожению вражеских сил.

«Хочется верить, что все-таки до войны не дойдет, но важно понимать, что после того, как военные в Египте отстранили от власти Мухаммеда Мурси, отношения между Каиром и Анкарой стабильно напряженные (Турция лоббирует интересы «Братьев-мусульман», одним из членов которых был Мухаммед Мурси. Организация «Братья-мусульмане»1 запрещена в РФ. — Прим. ФАН). Последние события вывели отношения между двумя странами на новый уровень напряженности — речь идет о подписании Турцией меморандума о взаимопонимании и военном сотрудничестве и соглашения по морским границам с ПНС Ливии. Оба документа крайне важны. Первый позволяет туркам отправлять вооруженные силы в Ливию — турки, собственно говоря, это уже сделали. А второй документ фактически разграничивает зоны Средиземного моря между ПНС Ливии и Турцией, и это соглашение вызвало крайнее недовольство не только Египта, но также Кипра и Греции, а также в определенном ключе Америки и Италии», — убежден востоковед и публицист Андрей Онтиков.

По мнению эксперта, проблемы такого рода являются очень показательным шагом в плане неприятия Каиром подобных действий со стороны Анкары. Онтиков выразил надежду на то, что несмотря на происходящее, до военной конфронтации все же не дойдет: проблему можно устранить за счет разрешения ливийского кризиса и прекращения вмешательства извне, в том числе со стороны Анкары в Триполи.

«Если в Триполи будет самостоятельное, независимое, суверенное правительство, а под Триполи я подразумеваю не ПНС, а саму столицу Ливии, то страна сможет устанавливать вполне приемлемые отношения с любым участником международного права. Даже если Ливия решит дальше следовать по пути реализации соглашения о морских зонах, необходимо будет учитывать мнение Египта, Кипра, Греции и других стран. Урегулирование кризиса в Ливии снимет одну очень серьезную точку напряженности в дипотношениях между странами», — заключил Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее президент Египта Фаттах ас-Сиси порекомендовал воздержаться от попыток взять под контроль Ливию, поскольку напряженность в стране усиливается в связи с укреплением связей между Анкарой и Триполи.

Правительства Египта, Греции и Кипра выразили общее мнение о том, что подписанные меморандумы между главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не имеют юридической силы. В Греции соглашение о демаркации морских границ сочли географически абсурдным, так как оно игнорирует остров Крит, который находится между побережьями Турции и Ливии. Напряженность в отношениях между Турцией и Грецией побудили Анкару искать других союзников, коими оказались ПНС в лице Файеза Сарраджа в Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.