Медведев отменил более тысячи устаревших правительственных актов

Москва, 13 января. Около 1260 правительственных актов были отменены в рамках механизма «регуляторной гильотины». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На совещании с вице-премьерами председатель кабинета министров сообщил, что подписал постановление правительства об отмене с 1 января текущего года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР. По его словам, выйдет еще один документ, касающийся 3600 актов СССР.

Медведев пояснил, что это было сделано в начале нового года, «чтобы не затягивать отмену неактуальных, зачастую абсолютно абсурдных в современных условиях нормативных правил».

«Пока в работе остается блок ведомственных актов советского периода, нужно действовать быстрее, потому что времени на реформу контрольной деятельности остается всего лишь один год, она должна быть завершена до 1 января 2021 года», — заявил Дмитрий Медведев.

Он призвал внимательно относиться к нормам, которые касаются льгот и гарантий.