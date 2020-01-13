Посол Украины Щерба назвал «петлей на шее» газопровод «Северный поток — 2»

Вена, 13 января. Украинский посол в Австрии Александр Щерба считает, что газопровод «Северный поток — 2» является «петлей на шее Украины». Об этом дипломат написал в понедельник на своей странице в социальной сети Facebook.

Как считает Щерба, запуск газопровода будет «душить интересы Украины», потому что поставит судьбу газотранспортной системы (ГТС) страны в зависимость от российской стороны. Такое заявление Щерба сделал в ответ на критику американских рестрикций в отношении «Северного потока — 2» руководителем МИД Австрии Александером Шалленбергом. Австрийский министр назвал подобные шаги Вашингтона неприемлемыми.

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций», — особо подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Австрии.

Кроме того, он отметил, что газопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и никак не ущемляет интересы Киева, сообщал Infox.ru.

В конце ушедшего года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает ограничительные меры в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. После этого компания Allseas заявила о прекращении строительных работ.

Напомним, США выступают против строительства «Северного потока — 2», поскольку всеми силами пытаются поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), который стоит гораздо дороже российского. Кроме того, против возведения газопровода выступает Украина, которая боится потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа в ЕС.