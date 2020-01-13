Сирия, 13 января. Террористов «Исламского государства»1 совершили вылазку в провинции Дейр-эз-Зор и атаковали позиции сирийской армии и союзного ополчения. Международная коалиция направила подкрепление для курдских боевиков в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление в район города Рас-аль-Айн в связи с участившимися боестолкновениями между курдскими боевиками SDF и отрядами протурецкого ополчения.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершили нападение на подразделение правительственных сил в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявила об обстреле позиций сирийской армии на северо-востоке Латакии.

Международная коалиция: направили подкрепление для боевиков «Демократических сил» на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» выпустили заявление на подконтрольном им медиаресурсе о том, что ими была отражена попытка наступления подразделений Сирийской арабской армии (САА) на фронте у поселения Тель-Нувара, расположенного в горных районах на севере провинции. По сообщению самих боевиков, есть пострадавшие в рядах сирийских военнослужащих в результате обстрела из артиллерии. Стороны также обменялись залпами из артиллерии и противотанковых установок в районе Туркоманских гор, однако, без сообщений о потерях ни среди джихадистов, ни у военнослужащих.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), террористы «Исламского государства» действующие в составе «спящей ячейки» совершили вылазку к позициям правительственных сил. Как передает источник, в районе поселка Аббас, где также находится база союзного проиранского ополчения, террористы обстреляли укрепления бойцов из минометов. Информации о жертвах не поступало, самой базе был причинен незначительный материальный ущерб.

Местные источники также сообщали о звуках перестрелках, которые слышали жители поселка Рамади. Предполагается, что там также произошло столкновения между военнослужащими САА и террористами «спящих ячеек». Оба населенных пункта находится почти у линии соприкосновения сторон SDF и правительственной армии.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжились провокации со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». Как передает агентство Masar Press Net, в районе поселка Дейр-Гарби джихадисты открыли огонь по укреплениям военнослужащих, на что отряд ответил им из тяжелой артиллерии. Удары по опорным пунктам боевиков также были нанесены в районе поселения Хиш и на подступах к деревне Тель-Манас военнослужащие атаковали укрепленные огневые точки, откуда боевики ведут обстрел, как передает репортер медиаресурса Baladi News.

Также военнослужащие обстреляли склады боеприпасов «Тахрир аш-Шам» у оккупированного города «Маарет-ан-Нуман» бои в окрестностях которого идут с ноября, а также у деревни Маар-Шурин.

Провинция Хасака

SOHR сообщает что в районе города Рас-аль-Айн направлен военный конвой сирийской армии и ВС РФ, состоящий из двенадцати бронированных автомобилей. До сих пор о причинах направления подкрепления на север провинции не сообщалось, однако на севере провинции наблюдается рост числа попыток курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) проникнуть в тридцатикилометровую зону безопасности у сирийско-турецкой границы.

Как передает источник в сети Twitter (@mohmad_rasheed), со своей стороны международной коалиция во главе с США направила конвой подкрепления и материально-технического подкрепления в районе города Камышлы к лагерю боевиков SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.