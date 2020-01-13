Как проводится самая долгая всеобщая стачка в истории Франции. Колонка Владимира Тулина

Уже 40-й день всеобщая забастовка парализует жизнь во Франции. Корреспондент Федерального агентства новостей встретился с одним из руководителей крупного французского профсоюза CGT (Всеобщая конфедерация труда), который объяснил, как им удается на протяжении столь долгого времени вести борьбу против пенсионной реформы.

Президент Франции Эммануэль Макрон формально хочет оставить возраст выхода на пенсию прежним — в 62 года, но в этом возрасте человек сможет получить только 90% той пенсии, что он заработал. А чтобы получать полную пенсию, надо работать до 64 лет. Для этих лет придуман новый термин — «возраст равновесия». Кроме того, пенсию предполагают высчитывать, исходя из всего трудового стажа, а не из 25 самых высокооплачиваемых лет, как сейчас. Для получения пенсии во Франции надо иметь минимум 41,5 лет трудового стажа. Самое главное, что президент Франции намерен отменить досрочный выход на пенсию для 42 категорий работников, а это сильный удар по многим, так как, например, железнодорожники сейчас пенсионируются в 54 года.

О борьбе против пенсионной реформы мы побеседовали с Домеником Бланком. Он, несмотря на высокое положение в структуре CGT, лично участвовал в шествиях протеста. Прежде всего он передал наилучшие пожелания россиянам и с радостью вспомнил об увиденном в столице нашей страны во время своего прошлогоднего визита, после чего ответил на наши вопросы.

— Месье Бланк, давайте сразу начнем с главного. Как французским трудящимся удается бастовать так долго?

— Наше объединение профессиональных союзов существует с 1895 года, и за это время появились традиции, накоплен опыт. Например, у всех профсоюзов есть специальный стачечный фонд, куда идет часть взносов, и из которого люди получают финансовую помощь во время забастовки. Ее размер зависит от того, насколько богат профсоюз, но даже 100 евро в месяц не будут лишними в такой ситуации. Как известно, всеобщая забастовка началась 5 декабря, а вскоре люди получили 13-ю зарплату, что смягчило финансовый удар по семейному бюджету.

Кроме того мы умеем проводить забастовки комбинированно. Например, сегодня бастуют машинисты, а все остальные служащие железной дороги работают и получают зарплату. Через какое-то время они меняются, но все это время поезда не ходят и значит даже тем, кто не участвует в забастовке, трудно попасть на свое рабочее место.

Научились бастовать те, кому это запрещено законом. Так, как только полицейские пригрозили, что массово начнут брать больничные, правительство сразу объявило, что их пенсионная реформа не затронет.

— Сколько еще, по Вашему мнению, продлится забастовка и чем она закончится?

— На этот вопрос у меня нет ответа, так как все зависит от множества факторов. Конечно, в наступившем 2020 году финансовое положение бастующих будет неуклонно ухудшаться. Но с другой стороны, с каждым днем растет стимул бастовать до победы, ведь иначе все пережитые лишения и финансовые потери во время забастовки будут бессмысленными.

Очень радует, что французы проявляют солидарность. Вы были на наших шествиях и видели, что там протестуют и пожилые, которых эта реформа не коснется, и молодежь, которая до своего выхода на пенсию переживет еще не одну реформу.

Вдохновляет протестующих и то, что уже достигнуты маленькие победы. Уже объявлено, что сохранят свое право на досрочный выход на пенсию полицейские, военные, спасатели, пилоты, моряки и артисты балета. Вчера премьер-министр Эдуард Филипп объявил, что правительство готово временно отказаться от возраста равновесия.

У профсоюзного движения во Франции выработалась традиция побеждать в прямом противостоянии с властью. В 1968 году мы вместе со студентами добились отставки и президента, и правительства. Правительственная пенсионная реформа уже была один раз отменена после наших протестов в 1995 году. Франция единственная страна в Европе, где законодательно установлена 35-часовая рабочая неделя.

Что касается нынешней власти, то «желтые жилеты» совсем недавно доказали, что и ее можно заставить отменить антинародные решения.

— В связи с этим, скажите пожалуйста, какие взаимоотношения у Вашего профсоюза с «желтыми жилетами»?

— У нас хорошие рабочие взаимоотношения. Мы предоставляем им помещения для их собраний. Часть членов нашего профсоюза активно участвует в этом движении и наоборот — часть «желтых жилетов» вступила в наш профсоюз. Программа «желтых жилетов» во многом повторяет нашу программу.

— Таким образом CGT поддерживает выход Франции из НАТО и ЕС, а также отставку президента Эммануэля Макрона, многотысячные скандирования за которую я часто слышу на ваших шествиях протеста?

— Нет. CGT — это объединение профсоюзов, а не политическая партия и соответственно политических требований у нас нет. Хотя сейчас все труднее отделять политику от экономики и мы, например, выступаем против тех решений ЕС, которые ведут к ухудшению положения работающих. Что касается требования отставки президента Франции, то тут нужно учесть, что наши митинги открытые и прийти туда может любой. Хотя трудно отрицать, что это требование пользуется популярностью среди членов CGT. Ведь одно из первых решений, которые принял Эммануэль Макрон, став президентом, это отмена налога на богатство. Когда его предшественника Франсуа Олланда спросили, правда ли, что президент Макрон — президент для богатых, то он ответил: «Нет. Для очень богатых». А сейчас вспыхнул скандал Black rock, что еще сильнее ударило по популярности Макрона.

— Не могли бы Вы рассказать об этом скандале?

— Black rock — это американская крупнейшая в мире инвестиционная компания, она управляет капиталами в 7 триллионов долларов. Это гигантская сумма, если учесть, что всего в мире есть около 72 триллионов долларов денег. Возглавляет компанию Лоренс Финк, с которым Эммануэль Макрон познакомился во время своей работы в банке Ротшильда. После избрания президентом он несколько раз принимал Финка в Елисейском дворце, он даже принимал участие во встречах президента и членов правительства Франции.

Затем Макрон создал должность верховного комиссара по подготовке пенсионной реформы и назначил на нее Жана-Поля Делевое — личного друга президента Black rock France. Члены французского правительства последнее время регулярно встречаются с Финком в США. Нельзя забывать, что именно через структуры Black rock Макрон практически мгновенно собрал 13 миллионов долларов на свои президентские выборы, а такие компании просто так деньги не дают.

Так что теперь практически ни у кого нет сомнения в правдивости циркулирующей информации о том, что конечной целью пенсионной реформы является передача управления пенсионными фондами Франции американцам.

— Взаимодействует ли CGT с профсоюзами России?

— Мы встречаемся с нашими уважаемыми российскими коллегами, обмениваемся информацией и опытом. В профсоюзном движении международная солидарность очень важна. Сейчас мы получили финансовую помощь от двух профсоюзов Бельгии и это позволит нам поддержать тех, кто стачкует. После забастовки мы вернем эти деньги бельгийцам.

— Есть ли организации CGT в торговых центрах французских фирм типа Леруа Мерлен или Ашан в России?

— Их даже во Франции практически нет. Во всех новых коммерческих структурах их владельцы постоянно рассказывают о важности социального диалога между работодателем и наемными работниками, однако при этом категорически против создания у них наших структур. Если законодательство их заставляет, то они создают так называемые карманные профсоюзы, которые занимаются только отдыхом и развлечением работающих и при этом поддерживают все решения администрации. У тех, кто выступает за наш профсоюз, возникают проблемы на рабочем месте. Я начинал трудиться на механосборочном заводе и тогда на весь завод был один коллективный договор. Он касался как тех, кто стоял у конвейера, так и поваров в столовой и охранников на проходной. В таких условиях профсоюзу защищать права всех работающих было легко. Сейчас стараются делать так, чтобы у каждой профессии был свой договор, все больше становится индивидуальных трудовых договоров и все это обесценивает главный документ на основе которого мы ведем борьбу. Численность членов профсоюзов падает. CGT теперь объединяет около 15% всех работающих. Вместе с другими крупными профсоюзами мы организуем сейчас всеобщую стачку в которой в отдельные дни участвуют до 20% работающих. Если мы добьемся отмены пенсионной реформы, то тем самым покажем и силу, и возможности профсоюзного движения, а значит возможно произойдет большее объединение трудящихся.