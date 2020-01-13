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Политолог Мухин заявил, что Иран уже отомстил США за убийство Сулеймани

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Политолог Мухин заявил, что Иран уже отомстил США за убийство Сулеймани

Москва, 13 января. Иран разрушил иллюзию неприкосновенности США на Ближнем Востоке, вынуждая их уйти из региона, считает политолог и публицист Алексей Мухин.

Накануне по авиабазе США «Балад», расположенной в иракской провинции Салах-эд-Дин, был нанесен удар неизвестными ракетами. Американская сторона вновь заявила об отсутствии пострадавших.

Вашингтон боится, что последние события на мировой арене уничтожат репутацию лидера. Поэтому и в случае атаки Тегерана по военному объекту США «Айн-аль-Асад» придерживались аналогичной позиции — американский лидер Дональд Трамп отказался признавать потери военного контингента.

Мухин отметил, что действия Ирана позволили разрушить иллюзию, что базы и техника Штатов неприкосновенны. Вашингтон не может признаться, что их базы подвергаются и будут подвергаться систематическим атакам со стороны разных групп, которые мстят Вашингтону за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, добавил эксперт.

Политолог Мухин заявил, что Иран уже отомстил США за убийство СулейманиПолитолог отметил, что официальный Иран может не быть причастным к недавним атакам на американские базы. Дело в том, что американцы нажили себе много врагов, и, по словам Мухина, некоторые решат воспользоваться напряженностью между Ираном и США и отомстить Штатам.

«США сами открыли «ящик Пандоры», когда незаконно убили генерала Сулеймани. Как-то сразу вспоминается пословица про рожу и зеркало», — добавил эксперт в беседе с «НьюИнформ».

По мнению Мухина, Иран уже завершил свою месть за убийство Сулеймани, война «перешла, что называется, в состояние «прокси».

Политолог добавил, что американцам пора покинуть Ближний Восток, поскольку «на данном этапе их законного присутствия там не может быть».

Отношения между Ираном и США обострились в начале января, когда американские силы по личному распоряжению президента США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. В ответ на преступные действия Иран атаковал военные базы США в Ираке.

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Источник: НьюИнформ
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