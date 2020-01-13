Путин поручил Минздраву подготовить предложения по паллиативной помощи

Москва, 13 января. Президент РФ Владимир Путин поручил министерству здравоохранения предоставить предложения по развитию системы оказания паллиативной помощи до 1 апреля 2020 года. Об этом следует из поручений главы государства по итогам встречи с представителями общественности Светлогорске.

«Министерству здравоохранения Российской Федерации представить предложения по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи», — говорится в перечне.

Президент РФ поручил обратить особое внимание на организацию взаимодействия главных внештатных специалистов по паллиативной помощи с субъектами РФ, а также определить меры по совершенствованию взаимодействия с родственниками паллиативных больных.

Кроме того, глава государства поручил Минздраву и Минтруду улучшить взаимодействие профессионального сообщества с общественными организациями по охране материнства и детства. До 1 октября текущего года ведомства должны унифицировать работу «павильонов здоровья» для раннего выявления заболеваний.

Встреча с представителями общественности состоялась в Светлогорске в конце октября 2019 года. По итогам встречи Путин также поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности сотрудников медицинских структур, случайно потерявших наркотические или психотропные лекарства.