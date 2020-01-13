Сотрудник Wargaming Макаров заявил об уходе из компании в пользу политической деятельности

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров объявил, что уходит из команды и собирается сосредоточиться на политической деятельности. Как рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей в Wargaming, решение покинуть организацию он принял сам.

В пятницу, 10 января, стало известно о планах Макарова по созданию «Партии прямой демократии» и участии как в региональных выборах в текущем году, так и в следующих парламентских.

«После многих лет работы в компании, мы уверены, что этот шаг дался ему непросто, — прокомментировали в пресс-службе Wargaming. — Компания благодарит Вячеслава за его вклад в развитие проекта».

В Wargaming заявили, что намерение создать в России «Партию прямой демократии» — частная инициатива Вячеслава Макарова.

«Компания Wargaming в ней не участвует ни организационно, ни финансово», – уточнили ФАН в пресс-службе.

Макаров объяснил свою позицию в открытой публикации в социальной сети. По его словам, после многочисленных публикаций в СМИ новости о создании новой партии множество людей обратилось к новоявленному политику «с вменяемыми предложениями помочь».

«С великой силой приходит великая ответственность, и, видимо, она больше, чем я себе изначально представлял, — написал он. — Тщательно все взвесив, я понял, что мне будет сложно одновременно совмещать деятельность в компании Wargaming с активным участием в жизни партии. Я решил на какое-то время сосредоточиться на работе по созданию партии и ее развитии».

Макаров также официально объявил о своем уходе из компании и заверил поклонников World of Tanks в том, что «с «Танками» все будет хорошо» и он оставляет проект отличной команде.